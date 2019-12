Vox avisa de que será "duro" en la negociación de los presupuestos y que no aceptará "chantajes"

Vox ha advertido que será "duro" en la negociación del presupuesto municipal del 2020 y que no aceptará "chantajes" ni dará "un cheque en blanco si no se recogen esas cosas que son necesarias para la ciudad" y "si no se tienen en cuenta nuestras principales reivindicaciones". La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Paula Badanelli, ha criticado esta mañana, durante la copa de Navidad que ha ofrecido, al equipo de gobierno por no haber sido "capaz de presentar un presupuesto a tiempo", lo que es "gravísimo porque hace buenos a los anteriores". En este sentido, recuerda que el PSOE e IU, en su primer año de mandato, presentaron el presupuesto el 15 de diciembre "y con este del PP y Ciudadanos vamos a arrancar el 2020 con unos presupuestos prorrogados, con la pérdida de oportunidades que supone para la ciudad". Como publicó este periódico, al gobierno local le queda poco tiempo ya para poder presentar el presupuesto antes de fin de año.

Badanelli ha lamentado que la "humillación del PP a Ciudadanos es ostentosa". A su juicio, el retraso en la presentación de las cuentas "ha venido dado a que las áreas de Cs se han quedado sin contenido". Badanelli piensa que Cs "ha llevado a cabo una trágala absoluta y creo que ha tirado la toalla y va a verse abocado a la desaparición si no pega un zapatazo encima de la mesa y empieza a diferenciarse del PP".

Por su parte, el diputado de Vox en el Congreso, José Ramírez, ha mostrado su satisfacción por cómo "se ha ido desarrollando el proyecto político" de la formación. Ramírez ha indicado que Vox "encara este año con optimismo para la expansión de su proyecto político". El diputado ha mostrado su deseo de que el panorama político en España "fuese menos espantoso pero las perspectivas de un gobierno del PSOE con Podemos apoyado por Esquerra Republicana y los partidos independentistas no son halagüeñas". Ramírez asegura que Vox ejercerá una "oposición frontal" a ese Gobierno.

Por su parte, el diputado provincial Rafael Saco indica que Vox "mantendrá la coherencia" en la Diputación, donde seguirá ejerciendo la labor de oposición.