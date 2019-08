Vox considera en el aire el proyecto de las comisarías

El grupo municipal de Vox ha denunciado en una nota de prensa «el abandono por parte del cogobierno municipal de Bellido del proyecto de las dos comisarías de Policía Nacional cuya construcción sigue pendiente a día de hoy, en espera de que se culmine la cesión de suelo que tiene desde hace más de un año y medio sobre la mesa la GMU».

Para la portavoz de Vox, Paula Badanelli, es evidente que «para el PP estos proyectos ya no son tan importantes porque de ellos nada se habla y nada se sabe. Es un hecho incuestionable que no están entre las prioridades de la GMU porque no se han tenido en cuenta en el plan de choque anunciado por Salvador Fuentes ni tampoco aparecen en los puntos de acuerdo» de PP y Cs.

Vox recuerda que ambas comisarías han sido «insistentemente reivindicadas» por los sindicatos policiales y altos cargos del cuerpo.