Vox acusa a PP y Cs de estar paralizando Córdoba por intereses electorales

El grupo municipal de Vox ha denunciado hoy "la absoluta parálisis" que a su juicio sufre el Ayuntamiento de Córdoba y que "sólo puede responder a un interés electoral del PP y Cs". La portavoz municipal de Vox en Córdoba, Paula Badanelli, ha afirmado que la aprobación de las ordenanzas municipales o la elaboración de los presupuestos para 2020 se están posponiendo por la inminente campaña electoral de cara al 10N, y ha afeado al alcalde, José María Bellido, que aún no haya cumplido su palabra de sustituir el nombre de las calles con reminiscencias franquistas.

Sobre este asunto, en Vox --donde se preparan para recibir mañana a su líder nacional, Santiago Abascal-- lamentan que tras la sentencia judicial sobre Cañero, el gobierno local no tardó en cambiar el nombre de la plaza, pero que aún no lo haya hecho en la avenida del Flamenco (Vallellano) o Foro Romano (Cruz Conde). "Es increíble que el PP siga saliendo a la calle después de haber recogida firmas en campaña prometiendo el oro y el moro", ha afirmado.

Vox ha anunciado que presentará alegaciones a las ordenanzas "para intentar que hasta el último momento la ciudad tenga las que se merece y para forzar que el PP cumpla sus compromisos electorales", ha dicho Badanelli. Respecto a las cuentas para 2020, la edil de Vox ha avanzado que no apoyarán "jamás un presupuesto continuista", porque quieren "una disminución real y notable del gasto superfluo", ya que si no "difícilmente se va a poder cumplir con la bajada de ordenanzas". Por lo anterior, Badanello, ha pedido a PP y Cs que dejen de lado sus intereses electorales y que se pongan a trabajar por Córdoba: "En Vox les vamos a exigir que se mojen porque Córdoba no se puede permitir el lujo de perder un mes".