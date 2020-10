Vox acusa al gobierno municipal de poner trabas a los turistas por su "negligente" gestión

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, acusa al gobierno municipal de mantener una gestión "negligente", centrada "en la propaganda y la foto", y hacer perder oportunidades a Córdoba por su falta de capacidad. La formación de Santiago Abascal ha atacado con dureza la gestión turística de PP y Cs en este mandato y ha preguntado al alcalde, José María Bellildo, dónde han quedado las críticas tan duras a la gestión de Isabel Ambrosio en esta materia. Así, frente a la lectura optimista de los datos de visitantes al Festival de los Patios que hicieron ayer desde el equipo de gobierno, Vox ha denunciado el pésimo funcionamiento del sistema de cita previa para visitar los museos municipales --que ha calificado de "infierno" por la lentitud y la escasa agilidad del mismo y de traba para el turista que se ve obligado a sortear 20 ítems y múltiples pasos-- y que algunos de estos espacios continúen estando cerrados y sin fecha prevista de apertura, como la Posada del Potro o los Baños Califales.

Asimismo, como hacía el PP en la anterior etapa (en particular la exconcejala Elena Martínez-Sagrera al término de cada sesión plenaria), Badanelli ha criticado que los museos municipales cierren los lunes y no dispongan de director o responsable, y que el montaje nocturno del Alcázar siga sin salir a licitación. Por este motivo, Vox ha registrado una pregunta dirigida a la teniente de alcalde de Turismo, Isabel Albás, en la que solicitan información de horarios de apertura de los museos en 2020, la evolución de las visitas y los ingresos, así como el personal adscrito a cada museo. Paula Badanelli ha advertido que su formación será "beligerante" y "llegarán al final" si el gobierno municipal no atiende sus demandas informativas y amenaza con ir incluso a los tribunales si no le facilitan lo requerido respecto a las líneas presupuestarias de 2021. "Estamos cansados de intentar remar a favor de este gobierno y que siempre sea la callada por respuesta. No estamos para fiestas, con esta actitud y estas prioridades nos van a llevar a las ruina", ha afirmado la portavoz de Vox.

Ordenanzas fiscales

Badanelli adopta esta postura de firmeza frente al gobierno municipal a pesar de que ayer el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, anunciara que aceptaban las demandas de Vox para acordar las ordenanzas fiscales para 2021: es decir, la rebaja un 7% del IBI de rústica; de un 3%, de la plusvalía, y un 2,5%, del impuesto de vehículos. En este sentido, la portavoz ha reclamado que también bajen un 1% el ICIO, al ser el impuesto que más puede aportar a la actividad económica. "Quiero pensar que este gobierno está por la labor de crear empleo", ha afirmado. Badanelli ha reconocido que han llegado a sospechar que PP y Cs querían prorrogar las ordenanzas y culpar a Vox de ello. "A nosotros no nos van a pillar en esas cuestiones pueriles. --ha dicho la portavoz--. Hemos apostado por una gran bajada de impuestos, pero tendremos que llegar nosotros al gobierno para hacerlo. Mientras, en la situación actual con 2 de 29 concejales nos podemos dar con un canto en los dientes si algún recibo llega a bajar".