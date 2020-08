Vox acusa de "desleal" a la gerente de Aucorsa

El consejero de Vox en Aucorsa, Alberto Cuevas, junto a Paula Badanelli, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, han acusado de "desleal" a la gerente de Aucorsa "por ocultar información al consejo de administración". "Creemos que la gerente de Aucorsa está ocultando información al consejo de administración de forma intencionada y eso nos lleva a perder la confianza en ella. El grupo municipal de Vox ha denunciado que se han producido despidos en la empresa municipal y que van a pedir explicaciones de ellos al equipo de gobierno. También que les den toda la información sobre la contratación de un técnico, que entienden que "ha podido tener alguna irregularidad con la información que nos llega". "Todo esto se debe llevar al consejo de administración para que nos dé explicaciones para la información que nos llega", ha explicado Badanelli.

"Nos ha llegado una denuncia sobre posibles irregularidades, por parte de uno de los aspirantes al proceso de selección de técnico de contratación. Lamentablemente esta información nos llega de forma no oficial porque el escrito elaborado por este aspirante dirigido al consejo de administración no ha llegado por decisión de la gerente, omitiendo el deber de información y traslado a los consejeros", ha advertido el consejero de Vox en Aucorsa. Cuevas ha advertido a la gerente que "esta situación crea inseguridad en la plantilla e incertidumbre en el horizonte, ¿Cómo se va a mitigar la bajada de ingresos? ¿Hay plan b? Si no hay un cambio en la gestión vemos en serio riesgo la viabilidad de la empresa".

Por último, desde Vox han recordado que aún no tienen información sobre los presupuestos de 2021 en la empresa municipal de transporte, y recuerdan que "la falta de previsión al respecto y de medidas presupuestarias adaptadas a la situación pueden ser nefastas para la viabilidad de la empresa, a lo que se suma esta situación de incertidumbre creada por la gerente".