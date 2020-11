Vox acusa al alcalde de "hipócrita y cobarde" por retirar la campaña de Igualdad pero apoyar preceptos feministas

El anuncio de la Delegación de Igualdad sobre que retiraría la polémica campaña del 25N no es suficiente para Vox, que hoy ha pedido la elimitación del 2º Plan Transversal de Género 2019-20 pactado por todos los grupos municipales (con la abstención del Partido Popular, entonces en la oposición) y los colectivos feministas, el dinero que se destina a ello (300.000 euros este año), así como la suspensión de todos los actos organizados por el Día de la Eliminación de la Violencia de Género, incluido el tradicional pleno.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Paula Badanelli, ha pedido explicaciones al alcalde, José María Bellido, y ha denunciado "la hipocresía y cobardia" que el regidor y el PP demostraron ayer, a su juicio, al desmarcarse de la campaña lanzada por Ciudadanos y en la que, junto a un dibujo infantil, se leía la frase: "De mayor no quiero ser como mi papá". Badanelli considera lamentable y vergonzoso que cargos del PP pidieron ayer por redes sociales que se rectificase como si no formaran parte del mismo equipo de gobierno que Cs (con competencias en Igualdad) y actuasen solo "ante el clamor popular" que despeertó la campaña. Asimismo, estima que tanto la campaña como las políticas feministas en general tratan de "demonizar al hombre y meter veneno en el cerebro de nuestros hijos y eso pasa por no vestirlos de princesas y no pintarles las uñas". Para Vox estamos ante "una mentira más del PP", que pese a su desmarque de ayer, es conocedor --asegura-- de la estrategia municipal de igualdad recogida en el 2º Plan Transversal de Género.

Para Paula Badanelli resulta increíble que el alcalde, José María Bellido, desconozca el contenido de ese plan, "una hoja de ruta clarísima", diseñada "por una activista de Ganemos", que recoge dentro de sus objetivos acciones y campañas dirigidas a la ciudadanía en general y específicamente a la población infantil y juvenil para prevenir la violencia machista, así como planes formativos en igualdad. "Se está viendo hoy que la campaña no es fruto de la casualidad, sino que se trata de una estrategia municipal implantada en el Ayuntamiento", ha dicho la portavoz de Vox que sostiene que el plan trata de "reorientar la función educadora de la sociedad, especialmente en niños y hombres", "eliminar roles sexistas" o hacer planes formativos para que "los niños se disfracen de princesas y se pinten las uñas". "En esto se gasta el dinero el Ayuntamiento", ha denunciado.

También ha criticado la actitud del PSOE, que ayer pidió la retirada de la campaña por considerar "discriminatorio" el mensaje lanzado por el Ayunamiento. Badanelli considera inexplicable que pidieran ayer eso pero fueron ellas los artífices del Plan Transversal de Género: "¿Cómo puede sumarse a esto la exalcaldesa, Isabel Ambrosiom cuando lo ha hecho ella? Es una falta de honestidad, pero no les da vergüenza".

Desde Vox han preguntado al alcalde si mantendrá activa la campaña Educa el amor, la iluminación del Templo Romano de violeta o la celebración del pleno extraordinario sobre la violencia de género,"con la plataforma que nos llamó terroristas y dijo que defendíamos a los maltratadores".

Paula Badanelli ha comparado el feminismo con el nacionalismo porque "cada concesión se paga" y ha preguntado al alcalde si piensa que "todos los hombres son malos" o llevan la maldad en su ADN. En esta línea, ha advertido de que "todos los niños son sagrados, no se tocan", ha dicho, asegurando que las políticas feministas vienen para "demoler los pilares básicos de la sociedad".

Vox duda de que vaya a haber presupuesto municipal

En último lugar, Badanelli se ha referido a la negociación del presupuesto municipal para 2021 que aún no ha comenzado a negociarse y ha dicho que duda de que vaya a haber unos presupuestos "por la incapacidad del gobierno municipal de sentarse a hablar". En ese sentido, ha lamentado que pese a estar a mediados de noviembre "no hay ni un solo papel sobre la mesa". Por último, la portavoz de Vox ha vinculado la negociación de las cuentas a la eliminación de la estrategia de género, aunque ha admitido que son solo dos concejales de 29 "y no podemos imponer nuestro criterio, pero no por eso nos vamos a cansar de repetir que ni un solo euro dedicado a enfrentar a los hombres de las mujeres".