Vox se abstendrá en la investidura de José María Bellido. La concejala electa Paula Badanelli, acompañada por el también concejal electo Rafael Saco, Alejandro López y Jesús Jiménez, ha anunciado cuál será la posición de su partido en el pleno que investirá como alcalde al popular José María Bellido previsiblemente con el apoyo de Ciudadanos, después de que ayer el PP se pusiese en contacto con Vox para iniciar las negociaciones.

Los dos concejales electos del partido de Santiago Abascal se abstendrán por "imperativo legal", según ha explicado esta mañana Paula Badanelli. Como ha avanzado hoy este periódico, desde Vox se había visto con profundo malestar que el PP y Cs no se hubiesen puesto en contacto con ellos desde el 26-M (apenas hubo un contacto entre Bellido y el presidente de Vox Córdoba, Alejandro Hernández en el Parlamento andaluz), e interpretan esta situación, a prácticamente 24 horas del pleno de investidura, como una falta de respeto hacia los votantes de Vox. La concejala Paula Badanelli ha explicado que la abstención "no responde a otra cuestión, que no sea un imperativo ideológico" y que lo harán "por coherencia y responsabilidad" con sus votantes.

Desde Vox consideran que ha sido un "planteamiento poco serio" el pilotado por el PP para negociar un acuerdo de gobernabilidad en Córdoba y que la reunión a la que le habían convocado esta tarde no era más que "un teatrillo o una foto para justificar que ha habido una negociación". Badanelli, no obstante, ha indicado que a partir del lunes estará dispuestos a sentarse de nuevo con el gobierno municipal para hablar de ordenanzas y presupuestos.

Asimismo, la concejala electa considera que "no ha habido mala fe por parte del PP", ya que la situación de Bellido "no es cómoda, al ser el candidato menos votado de la historia y el alcalde con menos apoyos". Desde Vox consideran que la prioridad de los populares ha sido amarrar los 14 votos que suman sus concejales con Cs "y solo ha mirado a su izquierda". En este sentido, Badanelli considera que Bellido "ha traicionado a su electorado", porque el candidato popular apeló al voto útil en campaña y muchos de sus electores son votantes de Vox, ha dicho.

Más críticos se han mostrado con Cs, a los que han acusado de virar continuamente a izquierda y a derecha, y con su candidata, Isabel Albás, a la que han recomendado una cura de humildad y ser menos "prepotente". Por último, en Vox esperan que el gobierno municipal aplique políticas de derecha en la ciudad y que solo haya "un gobierno y un alcalde", aunque sean dos los socios de gobierno.

Sobre los mimbres que defenderán a partir del lunes para apoyar presupuestos y ordenanzas, han destacado elementos como adelgazar la administración, supresión de cargos de confianza, revulsvio la Gerencia de Urbanismo, sacar con urgencia plazas de funcionaros de la Policía y Servicios Sociales, además de exigir la reposición de los nombres de las 15 calles con reminiscencias franquistas y que la Delegación de Educación "no adoctrine a los niños en los colegios con la ideología de género".