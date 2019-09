De vocación, la empresa

RAZÓN SOCIAL: Almendras Francisco Morales, SA

GERENTE: Francisco Morales

DIRECCIÓN: Carretera Camponubes s/n 14184, Zamoranos (Priego. Córdoba)

TELÉFONO: 957 55 60 06

WEB: www.almendrasmorales.com

Hay pocas cosas que añadir u objetar a la hora de hablar de una empresa extraordinariamente consolidada, que se encuentra de forma invariable entre las primeras compañías de esta provincia y que encabeza su sector en España.

Pocas cosas, en realidad, que no se conozcan ya de antemano. Porque de Almendras Francisco Morales se conoce todo: una trayectoria centenaria que nació en Zamoranos (Priego), una marca identificada con el liderazgo en su mercado que ha sido pionera en internacionalización entre las empresas cordobesas (de capital local) y que trabaja la innovación más allá del discurso, basta ver sus «nuevas» instalaciones para entender todo lo anterior.

Quizá por eso, lo más destacable es lo que representa Francisco Morales, protagonista de este apunte empresarial y alma mater de la compañía que lleva su nombre. La determinación de hacer empresa desde siempre y mientras el cuerpo aguante. Cuestión de carácter.

De hecho, Morales sigue mirando hacia la expansión de la compañía, que ya está en Portugal y que tiene en los mercados exteriores más del 60 por ciento de su facturación: «Estamos estudiando abrir oficina en Moscú y Pekín. Especialmente en China porque es un mercado de futuro. Con una pequeña subida del consumo de almendras allí, sería muy difícil cubrir la demanda». Una demanda que, no obstante, se ha visto multiplicada en los últimos años gracias al boom de la almendra.

Gracias a ese «impulso», tanto la superficie como la cosecha crecerán de manera relevante en el año 2019 en nuestro país, con Castilla-La Mancha y Andalucía a la cabeza de los productores españoles.

Una situación que analiza desde un punto de vista cuando menos escéptico y prudentemente crítico. Y no por el aumento de la oferta en sí, que un ensanche del mercado siempre es positivo, sino por una gestión que considera mejorable: ampliar la superficie y sacar todo el producto sin tener en cuenta la maduración del fruto y el equilibrio de su salida al mercado.

«En esto los californianos son muy cuidadosos», recuerda al hablar sobre los principales productores del mundo, porque van redimensionando las áreas de explotación y dándole estacionalidad a las ventas. Procuran que el mercado no se sature para estabilizar precios y mantener la calidad del fruto.

Es decir, que se trata de un cuestión de empresa, de profesionalidad, que no de simple negocio, ¿verdad? «Así es. Ser empresario es ante todo una cuestión de vocación. Claro que la empresa tiene que ganar dinero, pero uno tiene que sentir lo que hace y gustarle, si no, no sirve para nada. Yo la tengo, como la tenía mi padre».

EL DATO:

40 millones de kilos de almendra al año es la producción que trata la compañía en sus instalaciones, con un 20 por ciento, aproximadamente, del total ecológica.