La vocación artística de un distrito construido en los 70

El Parque Fidiana fue uno de los barrios de nueva creación de finales de los 70. Su edificio más antiguo, la escuela infantil Fidiana, se construyó en 1975, según los datos que figuran en el Catastro. Estaría durante un tiempo sola, rodeada de solares, ya que hubo que esperar algunos años hasta que las máquinas entraran a urbanizar y a allanar los terrenos en los que se ubicaron los nuevos bloques de viviendas.

Mientras, en 1977, año en el que se celebraron las primeras elecciones democráticas tras la dictadura franquista, Córdoba estaba a punto de conocer uno de sus primeros centros comerciales, ubicado en la parte más al sureste de la ciudad, junto a la avenida de Libia y frente al futuro Parque Fidiana. Era el Hiper Córdoba, que con los años cambiaría de nombre en varias ocasiones hasta llegar al actual, Carrefour Zahira.

Las primeras viviendas y locales comerciales del Parque Fidiana se pusieron en pie 1981. En los años sucesivos se fueron erigiendo el resto de fincas y poco a poco llegaron los primeros vecinos al barrio. No obstante, aún quedaban muchas cosas por hacer en el Parque Fidiana, ya que buena parte de los servicios que «estaban planificados» inicialmente no se llevaron a cabo hasta algunos años más tarde, como señala el presidente del consejo de distrito Sureste y de la asociación de vecinos Diana, Enrique Rodríguez. Como ejemplos, hasta 1992 el barrio no contó con una línea de autobús urbano que lo comunicara con el centro de la ciudad, y no fue hasta entrados ya en el siglo XXI cuando el barrio vio por fin inaugurada su plaza en un lugar que, en principio, estaba destinado a construir una iglesia. Se llamó Plaza de las Artes.

Precisamente aquí se encuentra una escultura que denuncia los malos tratos hacia las mujeres que Aurelio Teno donó a la asociación en 2006 para que formara parte de la sala de artes del barrio, un proyecto que aún está pendiente.

Junto a esta pieza, la plaza alberga otra obra, unos mosaicos de chino cordobés que representan las siete artes y que fue realizado por Carmelo López de Arce. Él también fue el autor del Árbol de la Memoria, una escultura cuajada de poemas situada en los jardines del mismo nombre, inaugurada en 2009. Fue el último acto de Andrés Ocaña como alcalde de Córdoba.