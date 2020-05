Desescalada en Córdoba: Una visita a la Mezquita sin colas ni masas

Deambular por su bosque de columnas sin colas ni masas en la fase 2 de la desescalada. Los cordobeses tienen desde ayer una oportunidad única para visitar en petit comité la Mezquita-Catedral, el monumento más emblemático de la ciudad y el primero en abrir sus puertas tras la crisis del coronavirus en un intento del Cabildo de lanzar un mensaje de normalidad al turismo y colaborar en la reactivación de la economía.

Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo

"Es la primera vez que el conjunto monumental está cerrado a las visitas desde el 29 de junio de 1236", comentó el portavoz de la institución, José Juan Jiménez Güeto, que explicó las medidas de seguridad implantadas, entre ellas, el uso de mascarillas e hidrogel, la realización de tests a la plantilla y la limitación del aforo a 250 personas a la vez o a 3.500 personas en un día, una cifra muy alejada de la de un día normal de mayo.

La Mezquita-Catedral reanudó ayer las visitas, no así el culto, que, según el Cabildo, no se ha interrumpido durante el estado de alarma. En esta fase, el monumento se abrirá de 10 a 14 horas y de 18 a 21 horas en lugar del horario ininterrumpido habitual. Acabada la misa de la mañana, empezaron a llegar los primeros cordobeses, entre ellos, muchos jubilados, interesados en redescubrir el templo desde un punto de vista muy distinto al habitual. Atento a un montón de papeles, deambuló por sus capillas José, un jubilado que ocupa parte de su tiempo libre haciendo un estudio sobre las personas que hay enterradas en el interior del templo con la intención de recopilar el resultado de su investigación en un libro. "Es una oportunidad magnífica para recorrer sus rincones sin nadie alrededor", aseguró.

Con la misma intención, Paco, Antonio, María y Encarni presentaron el carnet en la taquilla para obtener el ticket correspondiente, una exigencia del Cabildo para los visitantes que les permitirá controlar el aforo. "Hemos salido para resolver unos trámites del Imserso en una agencia, pero no ha sido posible, tiene que ser por internet, y al pasar por el Patio de los Naranjos nos hemos decidido a entrar", comentaron Antonio y Paco, funcionarios de Correos jubilados. "Llevábamos sin vernos dos meses", detallaron, "los cuatro conocemos bien la Mezquita, pero siempre hay cosas nuevas que aprender y verla con tan poca gente es un privilegio".

La apertura de la Mezquita no alivió la imagen desoladora de la Judería, con multitud de comercios y bares dependientes del turismo aún cerrados. Según la presidenta de la AVV La Medina, Lourdes Martínez, "la apertura es un aliciente importante para los cordobeses, pero no para la economía de la zona, ya que este barrio ya no es vecinal sino turístico". En su opinión, "esto demuestra lo importante que son los vecinos, ya que sin ellos la Judería está muerta". El monumento también recibió algún turista furtivo, como Bárbara, una ciudadana alemana afincada en España desde hace siete meses, en Cádiz, para aprender español que ayer decidió venir a Córdoba en su caravana para ver la Mezquita. Tras un primer intento de entrar al templo, frustrado por los vigilantes, ya que no portaba mascarilla, fue a comprar una y volvió, cumpliendo su objetivo. "Es mi primera vez en Córdoba", confesó, ajena a la prohibición de viajar entre provincias.

El alcalde, José María Bellido, y la teniente de alcalde de Turismo, Isabel Albás, respaldaron con su presencia la decisión del Cabildo de reabrir el monumento, el único en la ciudad, ya que ni Junta ni Ayuntamiento han dado aún el paso, ni hay fecha de reapertura para espacios como Medina Azahara, museos municipales o Alcázar de los Reyes Cristianos. Bellido recalcó que «es una fantástica noticia que abra al inicio de la fase 2 el conjunto monumental Mezquita-Catedral, que es el que hace que Córdoba sea mundialmente conocida». En su opinión, "es un gesto muy generoso del Cabildo retomar la actividad museística y cultural desde el primer día". De momento, y al menos hasta el 8 de junio, con la llegada de la fase 3 y los viajes interprovinciales, todavía prohibidos, no habrá visitas guiadas, confirmaron los guías turísticos oficiales, el espectáculo nocturno o la subida a la torre. Para eso habrá que esperar.