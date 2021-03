Vimcorsa saca a la venta cerca de 500 cocheras y locales libres

La empresa municipal Vimcorsa, durante su larga trayectoria, ha construido viviendas, locales y cocheras que tiene repartidas por toda la ciudad. A pesar del tiempo transcurrido desde su construcción, no todos esos inmuebles están ocupados, por lo que tiene una larga lista de bienes sin uso que no le reportan ningún beneficio. La anterior crisis económica dejó a Vimcorsa un estoc de vivienda que ha ido menguando con el paso del tiempo y que este año liquidará con la venta de las siete últimas que le quedan, todas de alquiler con opción a compra. Sin embargo, cocheras y locales no han corrido la misma suerte y siguen formando parte de una cartera de inmuebles de los que quiere deshacerse para lograr ingresos. Para conseguir ese fin va a poner en marcha un plan con el que pretende vender cerca de 500 cocheras y locales.

Con la venta de esas propiedades, la empresa Vimcorsa pretende obtener 2,4 millones de euros este año y así lo ha plasmado en sus presupuestos para el 2021. Con ese dinero, la empresa municipal quiere continuar con la misión que tiene encomendada, construir nuevas viviendas para contribuir a paliar la demanda existente. Entre las cocheras que comercializará, las hay en régimen de venta y en concesión, ya sea por poco tiempo o por 75 años.

Casi 30 inmuebles con cocheras

En total, son casi una treintena de inmuebles con cocheras o locales los que están incluidos en este plan. Vimcorsa cuenta con más de 1.000 plazas de aparcamiento repartidas entre dieciséis estacionamientos, de los que casi la mitad se encuentran disponibles. De las 462 cocheras libres, que son las que ahora comercializará la empresa municipal, 191 se encuentran en régimen de concesión de uso; una en arrendamiento; dos en cesión por un año; 167 en concesión por 75 ejercicios, y 101 en régimen de venta. En cuanto a los locales, de 20 que tiene en diez promociones, 17 están desocupados.

El plan de ventas que pone en marcha Vimcorsa va unido a una campaña de publicidad para que llegue al máximo número de cordobeses posible. «Los recursos que se logren de las ventas se invertirán en vivienda», asegura el presidente de Vimcorsa, Salvador Fuentes, que piensa que se puede compatibilizar la venta de VPO con el alquiler, «pero no tiene sentido tener locales en alquiler cuando lo lógico es desprenderse de los mismos para hacer viviendas». Para ello, asegura el presidente de Vimcorsa, «vamos a hacer una campaña muy potente» y «cambiar el concepto de Vimcorsa porque ha de vender lo que tiene, ya que, si no lo hace, no hace caja y no puede construir vivienda».

La otra misión que tiene Vimcorsa ahora mismo es continuar vendiendo las promociones de vivienda de Huerta de Santa Isabel Este, de las que están en obras la primera y segunda fase. De esta última se encuentran adjudicadas un 63% de las VPO. Según Fuentes, hasta que no se haya superado el 90% de las ventas no empezará a construirse la tercera fase de estas viviendas del residencial San Jerónimo.

El aparcamiento con más plazas desocupadas es el del Figueroa

El aparcamiento del Parque Figueroa era una antigua demanda vecinal que se impulsó durante el mandato de IU y PSOE. Desde un primer momento jugó un papel fundamental la asociación de vecinos del barrio, que ha intentado una y otra vez lograr que se materialicen las ventas de plazas, sin conseguirlo. Desde que el aparcamiento abrió sus puertas en el 2012, ya con el PP al frente del Ayuntamiento, solo se han vendido 133 cocheras y quedan más del doble, 167. Vimcorsa ha previsto incluso realizar convenios con la Ciudad de la Justicia para ocupar cocheras, método contemplado también en los aparcamientos de María Auxiliadora (con el AMPA del colegio Salesianos) y en los del barrio del Guadalquivir (con Mercadona y otros supermercados de la zona).

En cuanto a los locales, en la promoción de Mirabueno, en Deán Francisco Xavier, hay uno disponible, de casi 92 metros cuadrados. Otro hay en la carretera de Trassierra, junto al Hipercor, de 98. Más grandes son los que se comercializan en la avenida del Aeropuerto y Escritora Carmen Burgos, uno de 137 metros y otro de 123. En la avenida de Fray Albino, esquina con Luis Braile, hay un local libre de 458 metros. Donde más locales tiene la empresa es en Libertador Agustín de Iturbe, Libertador Carrera y O’Higgins y Descubridor Pedro Álvarez Cabral, donde hay 7, de entre 69 y 165 metros. El resto de locales están en la calle Atlántico, en Arroyo del Moro (194 metros); en Isla Alegranza (75); Isla Tabarca ( 162); Asín Palacios (91), y Pasaje Maruja Cazalla (52 metros).

Listado



161 plazas hay en el vial

Vimcorsa tiene en el estacionamiento del Vial Norte, en la avenida de Al-Nasir, 363 plazas de aparcamiento, de las que 181 están disponibles y se ofertarán en este plan de ventas. En Fátima, en la calle Arcos de la Frontera, hay otro aparcamiento de 206 plazas, que tiene libres 10. Otro de los estacionamientos de Vimcorsa, el de las lonjas, en la avenida de la Fuensanta, no está ocupado del todo y tiene una cochera disponible de las 33 existentes.

En el Parque Figueroa, en Bailarina Anna Pauvlova, hay dos plazas de las 40 existentes que Vimcorsa quiere vender. En cambio, de los 310 estacionamientos del segundo aparcamiento del Figueroa siguen libres 167, más de la mitad. Vimcorsa tiene 10 plazas sin uso en Mirabueno, en las calles Mirto, Papiro y Deán Francisco Xavier, valoradas en 12.000 euros; tres en la calle Pedroche, en el Vial, que cuestan 17.700 euros, cantidad idéntica al valor de las cinco que hay en venta en Al-Nasir.

De la promoción de María Auxiliadora aún le quedan sin vender 10, que cuestan 20.920 euros. Algo más, 22, hay libres en el bloque del barrio del Guadalquivir, en Libertador Carrera y O’Higgins, a 9.000 euros. Otras cocheras en venta son las dos que tiene libres frente al Hipercor (15.000 euros); 28 en Arroyo del Moro, en la calle Pedro Nolasco (14.000 euros); 13 en José Alcaide Irlán (13.000 euros); 4 en la avenida del Aeropuerto (15.000 euros); y 4 en Eugenio D’ors (15.000 euros). Todas forman parte del plan que pone en marcha Vimcorsa para deshacerse de su estoc de cocheras y lograr dinero para seguir edificando.