Vimcorsa no sabe si el plan municipal de vivienda estará acabado este mandato

La presidenta de Vimcorsa, Alba Doblas, no ha podido concretar esta mañana si el plan municipal de vivienda, en el que la empresa lleva trabajando durante todo el mandato, estará culminado antes de las elecciones municipales. Doblas no se ha atrevido a responder ni sí ni no, solo ha indicado que la intención de la empresa es que quede culminado en los "próximos meses", sin concretar cuándo, y ha dicho que se presente o no "dependerá de los procesos de contratación". Eso sí, Doblas ha admitido el retraso que lleva, que achaca a la Junta y al Gobierno central. "Como sabéis, el plan municipal de vivienda ha sufrido algunos retrasos con motivo de los sucesivos cambios de gobierno y en materia de los planes de vivienda de la Junta y del Estado".

Doblas indica que "hemos querido siempre tener la tranquilidad tanto del apoyo del plan de vivienda andaluz como del estatal, no sólo en cuanto a planteamiento, sino también en financiación". La presidenta de Vimcorsa ha explicado que "va muy adelantado todo lo que se refiere a la redacción del plan y hemos recabado muchísimas encuestas y confiamos en que pueda estar redactado en los próximos meses, pero sí es cierto que hemos tenido retrasos importantes como consecuencia de esa demora que se produce en otras instituciones".