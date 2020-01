Vimcorsa entrega a un inquilino un piso con un enganche de luz ilegal

Juan Muriel se mudó en julio a un piso de Vimcorsa. «Llevaba diez años en la lista de espera, viviendo en un coche hasta que hace tres nos dieron un piso de los que dio un banco al Ayuntamiento», explica Juan, padre de dos hijos de 15 y 20 años, el menor con una discapacidad. «La trabajadora social nos recomendó que en cuanto nos llamaran de Vimcorsa cambiaramos de piso porque el banco nos podía echar en cualquier momento para venderlo». En julio pasado, se produjo esa llamada y Juan y su mujer no lo dudaron. «En el otro pagábamos de alquiler 80 euros con comunidad y aquí 171 euros, más comunidad e IBI, que no se entiende que lo pague el inquilino y no el propietario, pero bueno». En el piso que dejaron, afirma, «ya no vive nadie, cuando salimos, tapiaron la puerta».

Antes de la mudanza, acudió a Endesa para dar de baja el contrato del piso anterior y pedir el alta en el nuevo, con todos los recibos previos al día. «Cuando vino el técnico, dijo que la luz estaba enganchada y que me iban a denunciar, pero yo acababa de llegar», replica. En Vimcorsa le dijeron que ellos se harían cargo, pero en noviembre, el problema aún no se había resuelto. «El jueves, un técnico de Vimcorsa vino y coincidió con uno de Endesa, que nos quitó un fusible y nos dejó sin luz». Para Juan, la situación es «indignante, hay muchísimo fraude y no pasa nada, pero yo quiero ser legal desde el principio y no me dejan».

Vimcorsa volvió a citarlos ayer por la mañana para conocer la última hora del caso. «Hemos entregado fotocopia de lo que nos han pedido y estamos a la espera de que nos respondan algo, estamos en invierno y yo no he hecho nada mal, tengo derecho a encender la luz, a tener la comida en el frigorífico y a estar bien en mi casa porque no es culpa mía lo que está pasando», insiste. Este periódico consultó ayer sobre el caso a Endesa, pero al cierre de la edición no había respuesta. Por su parte, el presidente de Vimcorsa, Salvador Fuentes, aseguró que «todo se ha resuelto» y añadió que «no podemos consentir que haya inquilinos enganchados a Endesa en viviendas públicas, los propios vecinos están denunciando las irregularidades para que actuemos».