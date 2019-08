Vimcorsa detecta los primeros casos de inquilinos "tóxicos"

Vimcorsa ha detectado los primeros casos de "inquilinos tóxicos" en Córdoba. Así lo ha confirmado el presidente de la empresa municipal, el teniente de alcalde de Urbanismo, Salvador Fuentes, que ha cifrado en una decena los primeros datos que se manejan. A finales del mes de julio, el presidente de Vimcorsa, Salvador Fuentes, advirtió que no le "temblará la mano" con los inquilinos "tóxicos" que ocupen viviendas públicas y sean "un problema para la comunidad y el vecindario". Fuentes explicó entonces que de las casi mil viviendas que conforman el parque público de alquiler de Vimcorsa, en la mitad de ellas hay inquilinos que no están pagando la renta mensual. No obstante, ese medio millar de inquilinos no preocupan a Fuentes, sino "el reducido número que son tóxicos", porque "a los que vayan por derecho, no se les toca".

Hoy, Fuentes se ha mostrado más prudente a la hora de hablar de estos inquilinos "tóxicos" y ha animado a conciliar toda la información que está recopilando Vimcorsa antes de actuar. "No nos podemos equivocar", ha afirmado el edil del PP, para quien las futuras actuaciones tienen que tener "los beneplácitos de todo el mundo". Fuentes ha explicado que el Ayuntamiento de Córdoba considera inquilinos "tóxicos" sobre los que hay denuncias del resto de la comunidad, provocan problemas permanentes de convivencia y, pese a ocupar una VPO, "tienen un nivel de vida superior".

En cualquier caso, el presidente de Vimcorsa ha asegurado que cuando esté listo el informe actuarán "con toda la contundencia del mundo", porque la empresa municipal tiene "mucha gente en lista de espera" y es inconcebible que estén ocupando viviendas de VPO personas que no lo merecen, ha dicho. Fuentes ha asegurado, en última instancia, que este plan se está haciendo en colaboración con colectivos sociales como Stop Desahucios.