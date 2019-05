Villamandos aboga por una universidad más competitiva y con mayor igualdad

Ya es oficial. El rector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, fue elegido ayer presidente de los rectores de CRUE Universidades Españolas con 69 votos a favor y una papeleta en blanco de los 70 responsables de las instituciones académicas que estuvieron presentes en la reunión celebrada en el Palacio de Cibeles de Madrid. Gómez Villamandos, cuyo nuevo cargo es compatible con su tarea al frente de la UCO, sustituye al rector de la Universidad de Lérida, Roberto Fernández.

En su primera comparecencia ante la prensa como cabeza visible de una organización cuyo papel es clave en todos los desarrollos normativos que afectan a la educación superior, Gómez Villamandos indicó que entre sus retos principales para los próximos dos años figura que las universidades sean más competitivas en un entorno internacional y que se avance en una igualdad de oportunidades real.

Respecto al primer aspecto, el presidente de la CRUE aseguró que hay que defender una ley de universidades «que responda a las necesidades futuras y que nos permita avanzar y ser más competitivos en el escenario internacional». Fuera de nuestras fronteras, apuntó, se juega «otra liga» y España «debe dar un salto cualitativo, por ejemplo, en materia de captación de talentos, de ofertar condiciones salariales similares a las de otros países o en cuestiones de contratación, que nos tiene muy sujetos». En el anterior mandato «se ha logrado poner sobre la mesa la ley de universidades cuando nadie hablaba de ella, y ahora es el momento de concretar cómo debe ser la universidad del futuro y hacer una ley que responda a ese modelo», manifestó Gómez Villamandos.

El presidente de los rectores españoles, que la próxima semana mantendrá un primer encuentro «informal» con un representante del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades -con escaso margen de maniobra al no haberse constituido aún el nuevo Gobierno-, hizo hincapié también en «que tenemos que aspirar a un sistema en el que la igualdad de oportunidades sea real. «Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y en otros ámbitos», dijo Gómez Villamandos, quien apuntó que es importante que las universidades transmitan esos valores «como referentes sociales que somos». Para avanzar en este objetivo han creado la figura de la delegada de Igualdad, representada por Eva Alcón, rectora de la Universidad Jaume I de Castellón, que coordinará los trabajos entre las distintas sectoriales universitarias con el reto de que cada día haya una mayor igualdad de oportunidades en las instituciones académicas.

El rector indicó que seguirá trabajando para que el decreto sobre la cotización de prácticas universitarias no afecte a los estudiantes y aclaró que el próximo curso no se va a aplicar porque aún no hay desarrollo reglamentario. «Hay que buscar la solución más adecuada para el funcionamiento de las universidades y el reconocimiento de los derechos de los alumnos», indicó Gómez Villamandos, quien informó de que ayer mismo la CRUE pidió por escrito al Ministerio que aclare algunas dudas al respecto.