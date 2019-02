Vicky López, concejala de Ganemos, no se presentará a la reelección

La concejal de Ganemos Córdoba Vicky López ha anunciado a través de su cuenta en Facebook su decisión de no presentarse a la reelección por la agrupación de electores en los próximos comicios municipales. Según el amplio texto colgado en la red, “no me presento a las elecciones municipales de 2019. Estos cuatro años han sido cuatro años intensos, llenos de alegrías pero también de frustraciones, con éxitos y fracasos, aciertos y equivocaciones, pero llenísimos de lucha y de ganas de cambiar la ciudad en la que vivo. Con esas ganas dí un paso adelante en 2015 y decidí presentarme a unas primarias, con la ingenuidad de aquella que piensa que no saldrá elegida pero con la responsabilidad de trabajar todo lo posible para hacer realidad nuestros sueños. Lo hice consciente de que no iba a ser fácil, que en estos 4 años me dejaría la piel y así lo he hecho. Quien me conoce sabe que he estado ahí en todo momento, en un lugar que me es ajeno y entre paredes que a veces me ahogaban. He dado lo mejor de mí en cada una de las medidas por conseguir y he intentado con todas mis fuerzas poner las instituciones al servicio de la gente, romper sus muros y democratizar su día a día. Sin embargo, dí este paso por un periodo limitado de tiempo”.

Así, y “bajo la firme convicción de que la política no es una profesión, me comprometí por cuatro años con la asamblea de Ganemos Córdoba y con la ciudad de Córdoba. Dejé mi profesión, mis metas y mi vida personal a un lado para retomarlas después de este tiempo. Este tiempo casi toca a su fin, y tal y como me comprometí, vuelvo a mi vida”.

La comunicación pública de López en las redes sociales, a una semana de que Ganemos, Podemos, IU y Equo celebren una asamblea para intentar confeccionar una única candidatura en Córdoba, la edil afirma que “seguiré luchando desde las calles, desde mi barrio, desde Colectivo Silesia, desde mi profesión, desde los movimientos feministas y desde todos los frentes ciudadanos que pueda. Me quedo con todas las personas con las que he luchado y sigo luchando cada día. Gracias a todas las personas que me han acompañado y sostenido en este tiempo. Ha sido un auténtico privilegio estar ahí. Ahora toca sprint final hasta mayo. Seguiré dándolo todo hasta el último minuto”.