Vicente Palomares: «Cada vez que un comercio cierra, se trunca una vida»

¿Cree que ha afectado más al comercio que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

Según el tipo de comercio de cercanía del que hablemos. En lo que respecta a los establecimientos de alimentación, el efecto negativo de la pandemia ha sido menor, pero si hablamos de otro tipo de comercios como el textil o el de calzado las consecuencias han sido mucho peores. En estos casos, al descenso en las ventas durante el confinamiento y en los meses posteriores a la desescalada, hay que sumar la inversión que estos comerciantes hicieron en productos de temporada a los que no han podido dar salida en fechas clave.

¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

El principal problema, que no sólo afecta al comercio de cercanía sino a todo tipo de comercio, es la falta de confianza en un futuro certero, así como la falta de liquidez que ha sobrevenido en multitud de familias. Esto propicia que el consumidor sea mucho más reservado de lo habitual a la hora de consumir y se limite a adquirir lo imprescindible. Además, a diferencia de lo que sucede con las grandes superficies o el modelo on line, los pequeños comercios de cercanía o de barrio no tienen capacidad económica para afrontar estas situaciones.

¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

Las administraciones deben actuar de manera inmediata si quieren evitar la desaparición de muchos establecimientos en la provincia de Córdoba. Cada vez que un comercio se cierra, se trunca una vida. Hay que proporcionar, por un lado, ayudas directas al consumo que fomenten la compra, pero también hay que dotar a los comerciantes de herramientas que faciliten su incorporación al mundo digital y a la venta on line para que puedan incrementar su competitividad. Debemos buscar soluciones basadas en la innovación, que tengan en cuenta los nuevos canales de venta, pero con el sello de calidad y confianza que los diferencie de las grandes superficies. Además, es necesario aumentar las campañas de concienciación y promoción de las ventajas del comercio de cercanía.

¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

El comercio de cercanía desempeña un papel fundamental e irremplazable, ya que podemos considerar que son «lo nuestro». Cumplen una labor de servicio diario, inmediato, personalizado y mucho más humano. Asimismo, actúan como elemento estructural dentro de la sociedad en los distintos barrios y luchan en los municipios como freno a la despoblación y vehículo de cohesión entre los ciudadanos.