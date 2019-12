Vicente Amigo: "Venir aquí a tocar es algo sobrecogedor"

Entre las columnas de Almanzor, entre saludos y felicitaciones tras el escenario, Diario CÓRDOBA consigue unos minutos con Vicente Amigo después del concierto que ha ofrecido en la Mezquita-Catedral, con motivo del 25 aniversario de la declaración del Casco Histórico de Córdoba como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Todo son sonrisas.

-¿Cómo se siente, es el concierto que usted quería hacer?

-Yo quisiera hacer lo mejor, de lo mejor de lo mejor.

-Lo ha conseguido?

-Yo lo que he conseguido es tocar aquí, que ya es suficiente. Desde luego me gusta cada vez que salgo darlo todo, pero imagínate, venir aquí a tocar es algo para mí sobrecogedor. Te asomas, te impone… Pero yo creo que he estado bien. Creo.

-Aunque sea poco profesional por mi parte… ¡Ha estado extraordinario!

-Creo que he estado bien, medianamente. Esto se merece estar soberbio.

-¿Por qué ha traído Tierra, no cualquier otro de sus discos?

-Porque es algo muy especial en mi carrera, es un disco muy especial en el que me uno a gente de otras culturas y aquí dentro de la Mezquita ha habido una mezcla muy grande, muy importante de culturas. Fue idea de Cris traer Tierra, pero es que coincide además con todo lo que está pasando. En el tema tierra hay una letra que dice: "Luna que brilla en el cielo, para rubios y morenos, no te dejes engañar, no dejes que te pisemos”. Eso va al hilo de lo que está pasando hoy, no dejes que nadie te peine el pelo. Una letra que hice hace muchos años y que llegó a formar parte de este tema hace poco, pero la letra tiene mucho tiempo, y reivindicando lo que estamos hoy queriendo con lo del cambio climático y esas cosas viene hoy al pelo, la tierra que nos acoge.

-Pero, ¿usted sabe?, yo escucho su disco Tierra y pienso en agua que corre, en estrellas en el cielo.

-Por supuesto, porque es que la tierra y el cielo son como una referencia la una de la otra. Nosotros que vivimos aquí miramos al cielo, es nuestro horizonte. Pero es verdad que ese tema tiene mucho tiempo y viene ahora a pelo con lo que está pasando, es curioso. La música es muy reciente, además nos hemos juntado con estos músicos que son maravillosos y para ellos ha sido también una especie de milagro venir a tocar, se han quedado… Y para mí es un motivo de… he estado aquí con mis hijos, con mis amigos, con mi madre que ha querido venir, amigos muy entrañables, y Córdoba, que me arropa de una manera que yo no merezco.

-Me dicen que se pone especialmente nervioso cuando toca en Córdoba. ¿Eso es verdad?

-Sí porque aquí está la gente que me conoce, hay mucha gente que sabe del mundo del flamenco y sobre todo que son gente que esperan de ti. A lo mejor soy yo el que siempre estoy esperando más de la cuenta de mí.

-Ya tenemos que cortar, pero… ¿hay algún disco a la vista? Desde el año 2017 no ha difundido nada nuevo.

-Estoy ahora mismo grabando, tengo estructurado un disco y he empezado a grabarlo.

-¿Tiene nombre?

-Creo que sí, sí (sonríe y hace alguna seña con alguien a mis espaldas). Creo que se va a llamar ‘Paradoja’, creo. Es que paradoja es lo que yo soy, y lo que creo que somos casi todos. Creo que se va a llamar así.

-