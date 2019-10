Viajando en tándem a ciegas

El ciclista cordobés invidente Antonio José González Mata inició ayer el camino de Santiago en bicicleta desde Sevilla a la ciudad compostelana junto al sevillano paralímpico Adolfo Bellido, actual campeón de España de tándem en CRI y Línea, además de subcampeón del mundo, y está preparándose para las paralimpiadas de 2020. Un nuevo reto para ellos, sin la ayuda de sus pilotos de tándem, con el propósito de recaudar fondos para la investigación sobre el cáncer infantil.

González, natural de Fernán Núñez, y Bellido, de Dos hermanas, iniciaron el recorrido desde la catedral de Sevilla «y sin un euro», intentando recaudar por el camino todo lo que puedan para ayudar en la causa que quieren apoyar.

Antonio es conocido en el mundo del atletismo, tanto por las carreras populares por los pueblos de Córdoba como en Andalucía, y por sus victorias en los campeonatos de España de atletismo adaptado en las modalidades de 1.500 ml, 5.000 ml y carreras por montaña. Este año da un paso más, compitiendo en los campeonatos de España de ciclismo adaptado, junto a su piloto de tándem, Antonio Jesús Olivares, local de La Rambla.

Antonio y Adolfo son ciclistas con una discapacidad visual, compiten con un piloto guía en tándem, pero ahora van a realizar el reto en solitario en sus dos bicicletas. Bellido, con un poco de visión periférica, será el que abra camino, mientras Antonio se guiará por él con tan solo un poco de visión en un ojo.

Prevén realizar unos 140 kilómetros diarios, una peregrinación de 1.100 kilómetros, únicamente con un GPS y su compañía mutua, parando por cada pueblo en su recorrido buscando toda ayuda posible. Al finalizar el reto, pretenden donar todos los fondos recaudados a la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer.

González y Bellido quieren concienciar de que no es fácil tener una discapacidad, vivir de acuerdo a reglas distintas a los demás, sin embargo, esto no quiere decir que no se pueda tener una vida plena a pesar de tener un impedimento físico.

Ellos, desde pequeños, han pasado por mil barreras, pero esto no les ha parado, como dice Antonio: «Constancia más sacrificio igual a éxito asegurado». Animan a todo discapacitado a que luche y persiga sus sueños.