«Ves que llegas a trabajar con angustia y te marchas igual»

Inmaculada Romero es médica de familia en la actualidad en el consultorio del barrio del Naranjo, tras haber ejercido en varios destinos. Romero es una de las portavoces en Córdoba y vocal andaluza de la plataforma Basta Ya (que pide mejoras laborales y al menos 10 minutos por paciente para los médicos de familia y pediatras de atención primaria). La plataforma Basta Ya en Córdoba acordó el miércoles que médicos y pediatras de atención primaria de la provincia harán huelga indefinida del 13 al 18 de mayo (de 8.00 a 20.00 horas en centros de salud y de 8.00 a 15.00 en consultorios), además de estar prevista una manifestación el 10 de mayo.

-¿Por qué médicos y pediatras de atención primaria han decidido hacer huelga?

-Puede parecer que, recién entrada la nueva Consejería de Salud, es pronto para tomar esta decisión, pero llevamos muchos años en el límite. La consejería nos ha recibido, ha habido buenas palabras, algo que antes no se había producido, pero no vemos que la situación cambie lo rápido que médicos y pediatras necesitamos, de ahí que se haya decidido convocar huelga indefinida.

-¿Recuerda una huelga de médicos de tantos días?

-No. Se ha hecho huelga pocas veces y no seguida. Pero, como he dicho antes, la situación ha llegado al límite por el acúmulo de demandas largamente realizadas y no atendidas por la Administración. Ya no se dan casos aislados de médicos o pediatras que están sobrecargados, sino que estamos todos igual. Ves que llegas a trabajar con angustia y te marchas de trabajar igual, con la misma angustia, porque te queda el miedo de si lo habrás hecho bien, si se te habrá escapado algo. Médicos y pediatras tenemos un trabajo, en el que necesitamos tiempo por paciente para hacerlo bien. El que no tiene ansiedad, tiene cervicalia, ya que la media de edad de la plantilla no es joven.

-¿En otras provincias se van a desarrollar medidas de presión?

-Vamos a tener reuniones con el resto de representantes de Basta Ya Andalucía. Con Sevilla y Cádiz ya hemos hablado y han respaldado nuestra decisión.

-¿Córdoba es la primera provincia andaluza en acordar huelga?

-Sí.

-¿Esperaba la plataforma Basta Ya algo más de la nueva Consejería de Salud?

-Sí. No es que esperásemos que nos concedieran todas nuestras demandas el primer día de gobierno. Pero peticiones que venimos desde hace años realizando a la Junta y que el partido que ostenta ahora la consejería llevaba en su programa, pues podían plantear concederlas poco a poco, fijando plazos. La consejería ha dicho que va a cumplir nuestras demandas, pero no sabemos cuándo. Estamos muy quemados. Se aproxima el verano, no se sabe cómo se cubrirán las sustituciones. Se ha ido consintiendo durante muchos años recortes sobre recortes, lo que ha afectado al tiempo que se le puede dedicar al paciente y a otros aspectos asistenciales, y al final el que queda como culpable es el médico y no la Administración. Por otro lado, tampoco parece justo cobrar ahora menos que hace más de 20 o 30 años.

-¿Y otro problema, según sus reivindicaciones, es la no cobertura de sustituciones?

-De forma demasiado habitual asumimos nuestro cupo y el de algún compañero que no trabaja y no ha sido sustituido.

-Uno de los acuerdos adoptados en la asamblea donde se decidió ir a la huelga es exigir a Salud que a partir del 10 de abril las agendas sean de 28 pacientes/día para que médicos y pediatras dispongan de 10 minutos por enfermo. ¿Se aceptará esta petición?

-Esperamos que haya una voluntad de la Junta de poder poco a poco llegar a esta proporción.

-¿A cuántos pacientes puede asistir a diario en su consulta?

-El miércoles fueron 41 citas, más dos citologías, una atención de embarazo y dos avisos, sin ser de los días más complicados.

-¿Existen médicos para incrementar las plantillas o no hay?

-En Osuna van a contratar a todos los residentes que terminen medicina de familia este año. Pero si aquí se le ofrecen contratos de semanas o días, es normal que los médicos se marchen a Ciudad Real u otros destinos si les garantizan un año. Se deberían contratar a todos esos residentes también en Córdoba.