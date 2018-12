Vender mucho, comprar poco

Ahora que la visita del presidente chino a España aún está caliente, y que aún resuena el propósito de impulsar una nueva ruta de la seda que comunique el gigante asiático con Europa, muchos se preguntan si un proyecto de tal envergadura sería beneficioso. Hasta el momento, hablar de las relaciones comerciales entre China y cualquier provincia española, entre ellas, Córdoba, se reduce a hablar de las toneladas de productos chinos que se introducen en los mercados locales a cambio del escaso retorno que representan las exportaciones.

Según el coordinador de comercio exterior de la Cámara de Comercio, Rafael Reyes, la provincia de Córdoba exportó el año pasado a China 22,8 millones de euros, una cifra que, pese a haber crecido un 82% respecto al año anterior, supone apenas un 0,9% del volumen total de exportaciones, que rondan los 2.500 millones de euros. China, que en el ránking de exportaciones se sitúa en 12ª posición, aparece en un segundo puesto en el capítulo de importaciones, con 82 millones de euros, un 9,16% del volumen total. Y eso que, según Reyes, la cifra solo representa las importaciones directas y no el volumen real de consumo, ya que «gran parte de los productos que llegan a la provincia proceden de grandes centros de distribución nacionales como Madrid o Valencia».

Pero ¿por qué las exportaciones son tan limitadas? «China es un país complicado», aseguran los agentes consultados, «todas las facilidades que ellos tienen para vender en Europa, son trabas si se trata de introducir productos en su mercado», señalan desde la Cámara de Comercio.

El ejemplo más claro se da en el sector agroalimentario, en el que Córdoba es puntera. «Para poder exportar este tipo de productos es necesario que tu empresa figure en un registro de fabricantes autorizados por el Gobierno chino», que actúa de un modo muy proteccionista. Actualmente, solo 28 empresas españolas están autorizadas a comercializar productos cárnicos del cerco con China. Esto significa que, a la hora de comprar fuera, las relaciones comerciales entre empresas no son directas, sino que han de pasar un filtro estatal. A eso se suma la falta de criterios claros en las aduanas, los elevados aranceles y cuestiones como la existencia de canales de comunicación digital que no son universales. En China, portales como Google, Facebook o Youtube no existen, por lo que las empresas que quieren publicitarse allí tienen que invertir en los equivalentes chinos.

En este contexto, no es de extrañar que el comercio ponga en tela de juicio que China sea un socio internacional fiable. «Un país con una población tan extensa tiene un atractivo importante, pero vender en China supone lanzarse a una carrera de fondo que exige mucha inversión», señalan las empresas consultadas.

«MUCHOS ABANDONAN» // Jesús Vega-Leal, gerente de la empresa cordobesa El Molino de Santa Cruz, especializada en la producción de aceite, sabe bien de esas trabas. «Nosotros empezamos las relaciones con China en el 2008, a través de un amigo de una multinacional que me animó a probar, pero no empezamos a vender hasta pasados tres años», explica Vega-Leal, que confirma que «muchos se aburren por el camino y abandonan». En cuanto a los inconvenientes, Vega-Leal destaca la complejidad de su normativa, «que te obliga a ir de la mano de un chino» y la desconfianza inicial «hasta que se afianzan las relaciones, lo que exige tener que viajar al menos una vez al año para mantener el contacto con los clientes». Pese a todo, actualmente, su empresa comercializa el 80% de su producto embotellado en China. «Empezamos con una marca y ya tenemos cinco marcas de aceite en distintas zonas del país».

Según su experiencia, para el consumidor chino, el aceite de oliva es un producto de alta gama, por eso no regatean demasiado, entienden que es caro, un producto de lujo que incluso se regala por Navidad. De cara al futuro, confía en que China relaje ciertos protocolos para facilitar las relaciones comerciales y que bajen los aranceles, que actualmente están en el 24% para este tipo de productos.