Los vecinos rechazan el nuevo proyecto de ronda Norte y afirman que no cumple los objetivos

El nuevo proyecto presentado por la Junta para su tramo de ronda Norte «es inasumible» para los vecinos, ya que aseguran que «no cumple los objetivos» que siempre habían reclamado. El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, piensa que la ronda debe cumplir unos requisitos, entre ellos, «el soterramiento del canal» y de las líneas de alta tensión, «no molestar a los vecinos» o «no crear barreras» y todo ello «tiene un coste».

Por ello, aunque acepta que se haga por fases y se rebaje el presupuesto de la obra, que pasa de 220 millones a 96,6, «no puede ser a costa de eliminar los objetivos que tenía». «No podemos aceptar una ronda de rebajas», señala, «esta ciudad no merece una ronda barata».

De Gracia se muestra abierto a negociar con la Junta con el fin de lograr esos objetivos que considera irrenunciables, como el de «no meter el tráfico por medio de la ciudad» y «no pasar al lado de los vecinos». «Para esta ronda, mejor ninguna», concluye.

En la misma línea se pronuncia el presidente del consejo de distrito Norte, Juan Gregorio, que ya advierte de que «esta ronda no se aceptará, no da soluciones a nada», «no es el proyecto en el que estuvimos tantos años trabajando y que consensuamos» y es más «una vía rápida, que una ronda». Su principal preocupación es las molestias que puede generar a los vecinos al ir «junto a las viviendas» en la avenida de la Arruzafilla, en la calle Teruel o en Ingeniero Ruiz de Azúa.

Al presidente del consejo de distrito Norte le disgusta que no se soterre la línea de alta tensión, tal y como preveía el proyecto anterior, ni el canal. Tampoco comparte que vaya bajo la glorieta del Hipercor y no bajo la de Académica García Moreno y Santa Beatriz, que, a su juicio, tendrán más tráfico. Recuerda que en el anterior proyecto, que "cuando se presentó en el 2010 ya estaba consensuado", iba mucha más ronda soterrada y estaba más lejos de las viviendas. A su juicio, lo primero es consensuar un proyecto que cumpla los objetivos y «después buscar el presupuesto, y no al revés».

La consejera, en su comparecencia de este martes, se ha comprometido a negociar con los vecinos el proyecto en la fase de redacción, que será la que concrete las actuaciones.