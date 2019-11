Los vecinos no detectan conflicto con los gorrillas

Tanto la Federación de Asociaciones Vecinales Al Zahara como el Consejo del Movimiento Ciudadano no han detectado ningún conflicto con los gorrillas en las zonas de aparcamiento no reguladas donde acuden a cobrar por «facilitar el aparcamiento». Esto es lo que manifiestan tanto la federación como el consejo, que indican que solo en momentos puntuales se produce algún foco de tensión, principalmente en los aparcamientos no regulados.

Aunque «a nivel de ciudad no hay alarma», según Antonio Toledano, presidente de la Federación Al Zahara, esta se produce cuando las personas que dejan su vehículo en zonas no vigiladas o no reguladas «temen que si no les dejan algo a estas personas» les pueda suceder algo al coche. En la misma línea se manifiesta el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, quien aclara que no han recibido ninguna queja de incidencia en los vehículos, solo «algún enfrentamiento verbal».

Para solucionar este problema, desde la federación abogan por apostar por los aparcamientos públicos y el mantenimiento de estos, mientras que desde el consejo piden que el Ayuntamiento aclare cuáles son los lugares regulados que están vigilados, «con cobro voluntario». Una de estas zonas es la de Miraflores, donde existe un compromiso con el Ayuntamiento de habilitar aparcamiento para los vecinos, según De Gracia, para quien uno de los aparcamientos más polémicos ha sido el que se encuentra al lado de la estación del AVE y de autobuses. Otro problema para el consejo es cuando se aparca como residente y hay que pagar «día a día» a los gorrillas.