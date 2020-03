Los vecinos del Campo de la Verdad, en contra de medidas de peatonalización

Las asociaciones vecinales Guadalquivir y Puente Romano no están de acuerdo con las medidas planteadas por el Ayuntamiento en el Campo de la Verdad, entre ellas, el proceso de semipeatonalización de algunas zonas. Las asociaciones tenían convocada ayer una asamblea para decidir qué postura tomar, pero fue suspendida tras las medidas del Ayuntamiento por el coronavirus. El portavoz de Guadalquivir, Miguel Ángel Aguilera, explica que «no queremos que la restricción a la entrada de vehículos en el barrio a no residentes sea todo el año, sino solo cuando haya eventos». Aguilera indica que todas las zonas no son iguales y que solo «en el entorno del hotel Hesperia necesitamos que haya restricciones todos los fines de semana para que no aparquen los que no sean residentes». Aguilera indica que tampoco están de acuerdo con la implantación de zona verde, que «sienta las bases para pagar en el futuro».

El presidente de Puente Romano, Juan Moreno, dice no estar de acuerdo con propuestas de peatonalización. «Lo más apropiado es dejar aparcar a los vecinos en las calles y adecentar solares para que estacionen los de otros barrios», indica. La expresidenta de esta asociación, Carmen Sevilla, recuerda lo que costó atraer eventos al Campo de la Verdad, que «es un barrio más de Córdoba y pueden venir a aparcar de otros cuando quieran».

El Ayuntamiento propuso en Miraflores un proceso de semipeatonalización siguiendo el ejemplo de San Basilio, con acceso de vehículos solo para residentes.