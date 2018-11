Vecinos de Córdoba y 4 municipios más recurren ante el TSJA el decreto de ocio

Cada cual puede pensarlo que le plazca, no solamente en este asunto sino en todos. Lo permitela Carta Magna, siempre y cuando NO se altere el orden público y NO vaya en contra de la Ley. Desde la distancia, es muy fácil opinar y decidir lo que a un sector (comercial y privado, los clientes) le convenga, pero quien NO sufre las contaminaciones acústicas a diario y de madrugada es preferible el silencio. Ya se sabe que España es diferente, pero hay límites. Y NO es admisible que ya a las dos de la madrugada, pero más tarde aún haya gente gritando, molestando... en el espacio público porque creen que tienen todos los derechos de su parte. Pues NO. Los vecinos cercanos a un local de ocio tienen también sus derechos, y aquí con esta decisión NO se respecta nada. O sea, que se callen y se aguanten, porque una "autoridad" local o regional dice esa barbaridad intolerable y lamentable.