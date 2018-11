Vecinos de la Colonia de la Paz llevan desde el martes sin luz en algunas calles

Los vecinos de la Colonia de la Paz llevan desde el martes con algunas de sus calles a oscuras. Representantes de la asociación de vecinos Pax y de Haz tu Futuro explicaron ayer ante el Ayuntamiento los perjuicios que están padeciendo con esta situación que se está alargando más de lo que esperaban y que está afectando, no solo a ellos, sino también al comercio.

El portavoz de Haz tu Futuro, Manuel Ortega, criticó que el Ayuntamiento, a pesar de tener constancia de la situación, «no se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos qué está haciendo». Según Ortega, la información que tienen es la transmitida al presidente de la asociación Pax, Francisco Delgado, en la nave de Infraestructuras, donde le dijeron que el problema es «más grave y repercute en Endesa».

Los vecinos exigieron ayer a Infraestructuras que comunique a Endesa la situación y que, «si es una problema técnico, lo subsane, pero no pueden estar tres noches sin luz y lo que quede». Ortega anunció que acudirá a la junta municipal de distrito el lunes si el apagón persiste para pedir explicaciones y reclamar un protocolo de actuación para estos casos. El presidente de la asociación Pax lamentó que «un barrio que está tan cerca de la estación lleve desde el martes sin luz».

Por su parte, la responsable de Infraestructuras, Amparo Pernichi, explicó después que se está produciendo un problema «técnico», un «fallo de límite de potencia», que está en «vías de solución», aunque aún no se sabe el tiempo necesario para ello. El problema, según indicó, se está produciendo en algunos de los puntos en los que Endesa está colocando contadores inteligentes y la potencia no es la adecuada. No obstante, insistió en que el Ayuntamiento está en coordinación con Endesa y «se va a arreglar inmediatamente».