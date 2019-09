Vecinos del Campo de la Verdad exigen conocer el plan de tráfico y aparcamientos para la Magna

La asociación vecinal Guadalquivir del Campo de la Verdad de la capital cordobesa ha exigido este miércoles conocer el plan de tráfico y aparcamientos para la Magna Nazarena que se celebrará el día 14 de septiembre en las calles del centro, informa Europa Press.

El colectivo ha difundido un escrito en el que considera que "una vez más el Distrito Sur, y concretamente los vecinos de los barrios de Miraflores y Fray Albino --Campo de la Verdad--, somos ignorados por el Ayuntamiento", por lo que recuerda que sus barrios "no son el aparcamiento de la ciudad en cada evento que se realiza en torno a la Mezquita o la Torre de la Calahorra".

En este sentido, apunta que "la ciudadanía cordobesa ha de ser consciente de la utilización del transporte público y que el Ayuntamiento ha de poner los medios que imposibilite que cada vez que se realiza un evento nuestros barrios se llenen de vehículos, obligándonos a aparcar fuera del barrio".

El comunicado continúa señalando que llevan "tres años pidiendo que se declare el barrio zona de aparcamiento exclusivo para residentes durante los días de celebración de eventos", después de "padecer, durante mucho tiempo, la falta de aparcamientos".

En concreto, la asociación detalla que "en muchas calles se aparca sólo en una línea, por seguridad", al tiempo que avisa de "la cantidad de eventos que soporta el barrio durante todo el año, como el Mercado Medieval, la carrera oficial, los partidos de fútbol del CCF, el Rally Sierra Morena, Río Mundi, la Feria y ahora la Magna".

Al respecto, indica que el 4 de julio se le solicitó una reunión al nuevo responsable municipal de Presidencia, Seguridad y Vía Pública y Movilidad del Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico (PP), para que "con tiempo fuera conocedor de la problemática existente", si bien "a fecha de hoy, los vecinos y vecinas desconocemos qué medidas se van a tomar que impidan la saturación de vehículos en nuestros barrios y estamos peor que en vísperas de Feria, totalmente ignorados", lamenta el colectivo.

No obstante, los vecinos aseguran que no pierden "la esperanza" de que antes del comienzo de la Magna se les convoque a una reunión por parte del responsable de Movilidad y les informe de las medidas a tomar que "permitan la convivencia normal del vecindario y sirvan también para sentar las bases para solucionar los problemas de tráfico y aparcamiento en nuestros barrios", apostillan.

Según exponen, "conscientes de que no es un problema fácil de solucionar, exigimos el derecho que tenemos a participar en todos los aspectos municipales que nos afecta, no sólo a ser informados, sino a ser también protagonistas de los cambios necesarios en nuestros barrios", por lo que esperan de este nuevo gobierno municipal que "no ignoren, que somos parte de la ciudad y no su aparcamiento", reivindican.