Vecinos de la calle La Golondrina denuncian los intentos constantes de ocupación en pisos vacíos

La asociación San Lorenzo Existe ha denunciado la situación de "miedo e inseguridad" en la que viven vecinos de la calle La Golondrina, en la Axerquía, por los intentos constantes de ocupación de pisos vacíos. Según la información facilitada, el pasado miércoles tuvo lugar el último episodio en un edificio en el que habría una vivienda vacía propiedad de Bankia a la que reclaman que actúe aumentando las medidas de seguridad.

"Bankia tenía este piso alquilado, pero decidió ponerlo en venta a un precio muy elevado y los inquilinos que vivían en ella tuvieron que abandonarlo", explica Manuel Ortega, presidente de San Lorenzo Existe. Según los testimonios recabados, "se produjeron dos intentos seguidos y tuvimos que actuar nosotros para reforzar la puerta porque nos da miedo que se metan ahí a vivir". A la Policía no les dio tiempo a llegar antes de que desistieran los ocupas. "La Policía nos dice que ellos no pueden hacer nada porque es una propiedad privada, que hablemos con el banco, pero el banco no da la cara, no podemos seguir así", lamentan.

San Lorenzo Existe, que se queja de "la impunidad" que avala a bancos y ocupas, afirma que ha trasladado las quejas vecinales a la Subdelegación y al Ayuntamiento reclamándoles "una reunión urgente para abordar este problema". Les plantean, por ejemplo, "establecer acuerdos con la Sareb y otros bancos para firmar acuerdos de alquileres asequibles con el fin de que esos pisos se queden vacíos" y puedan ser objeto de nuevas ocupaciones. Según la información facilitada, el piso objeto del asalto no es el único que están intentando ocupar en la zona. De hecho, ya existe un bloque ocupado al 60% que de momento no da problemas y otros pisos sueltos en otros edificios.

Asalto a una casa tapiada. CÓRDOBA

La asociación cree que estas ocupaciones pueden estar relacionadas con las de Jesús del Calvario y Alvar Rodríguez y exigen "que se impongan sanciones a los bancos que mantengan viviendas vacías, ya que son responsables de las ocupaciones rotacionales".

Cabe recordar que en enero de este año, tras las denuncias de ocupaciones en la calle Jesús del Calvario, el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, aseguró que el Ayuntamiento forzaría el desalojo de los ocupas con comportamiento incívico.