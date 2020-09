Los vecinos de El Brilante piden al comisario de la Policía Nacional más vigilancia por los incendios

Un grupo de vecinos del barrio de El Brillante han remitido una carta al comisario de la Policía Nacional, Carlos Serra, en la que explican cuál es la situación generada desde mediados de julio en esta barriada por los incendios provocados y que afectan a sus viviendas. En la misiva le solicitan una reunión en la que quieren pedir más vigilancia y control de esta zona de la capital cordobesa, explica Rafael Galán, un portavoz de los afectados. "Estamos indefensos en nuestras propias casas y con miedo", comenta otra de las vecinas afectadas, que lamenta además que se identifique el barrio solo con gente acomodada cuando también hay trabajadores. "No hay derecho a vivir así", añade el portavoz vecinal que recuerda que este último fin de semana, los bomberos de Córdoba tunieron que intervenir en un nuevo incendio de setos en un chalet de El Brillante. El anterior fuego de similares características se registró el pasado sábado 19 de septiembre, hacía solo ocho días. Y así desde julio.

Los vecinos han recurrido al envío de esta carta después de acudir a la Subdelegación del Gobierno para pedir más refuerzo policial, todos vez que los incidentes se han seguido produciendo a pesar de que se haya producido alguna identificación. De hecho, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras la preocupación mostrada por los vecinos ante este tipo de incendios e identificó la semana pasada a varios jóvenes por su presunta relación con los incendios. Por otro lado, los vecinos han tratado de ver la posibilidad de instalar una cámara de seguridad en las calles más conflictivas e incluso contratar entre varios los servicios de un guardia de seguridad, pero ninguna de estas medidas es legal por afectar a la vía pública. "En la Subdelegación del Gobierno nos han informado de que no se pueden emplear esos métodos, por lo que pedimos más presencia policial sobre todo los fines de semana que es cuando más problemas está habiendo. Si no nos dejan poner cámaras, ni contratar un guardia de seguridad, ni ponen más policías, lo único que nos va a quedar es hacer rondas de vigilancia y eso no es plan", dice Rafael Galán.

A principios de septiembre, los vecinos trasladaron su preocupación al responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, quien anunció que se reforzaría la presencia policial en la zona. Poco después, en la madrugada del domingo 13 de septiembre, era sorprendido un joven de 17 años cuando prendía fuego a una zona ajardinada en El Brillante, junto al Parador de la Arruzafa. El caso se trasladó a la Fiscalía de Menores. Desde entonces hasta el día de hoy se han registrado 22 incidentes en este barrio de Córdoba.