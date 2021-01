La variante Oeste cumple diez años incompleta y sin un horizonte definido

La variante Oeste de Córdoba, denominada CO-32, cumplirá el próximo jueves, día 14 de enero, diez años y, a pesar de ello, continúa incompleta y sin un horizonte definido. A los 5,9 kilómetros que inauguró el Gobierno central hace una década para unir las autovías de Sevilla-Madrid (A-4) y de Málaga (A-45) con la carretera del Aeropuerto, la N-437, y para servir de acceso al aeródromo, inmerso entonces en las obras para ampliar la pista, le faltan aún los 2,3 kilómetros que llegarán a la carretera de Palma, la A-431, para los que hay interés por parte de todos los actores implicados pero falta el compromiso firme y el paso que permita pensar en que será una realidad en un tiempo razonable.

Un tramo incompleto

El primer tramo de variante Oeste, el sur, se pensó como entrada directa desde las autovías al aeropuerto, fin para el que ha tenido poco uso, ya que el aeródromo cordobés, a pesar de la ampliación de la pista y de otras mejoras, sigue sin ofrecer vuelos regulares. Fue la última gran obra del Gobierno antes de que llegara lo peor de la crisis y la siguiente carretera que abrió después de finalizar la autovía de Málaga (A-45). ¿Por qué diseñó solo un tramo y no la variante completa? La respuesta a esa pregunta está en un conflicto de competencias. En el 2002, el Ministerio de Fomento, en manos del PP, consideraba que el tramo norte correspondía a la Junta, que dirigía el PSOE, por lo que solo licitó el sur. Esa decisión fue muy criticada y nació una plataforma de vecinos, sindicatos y empresarios para reclamar esa segunda fase.

El compromiso para la ejecución de esa segunda fase llegó dos años después, en el 2004, con el PSOE en el Gobierno central, y en el 2005 apareció con partidas en los presupuestos. El año clave para la parte que falta fue el 2006, cuando la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez (PSOE), y el presidente de la Junta, Manuel Chaves (PSOE), firmaron un convenio que incluía la construcción del tramo norte, presupuestado en 23 millones, y la conexión del Puente de Andalucía con la A-4, proyecto que entraba dentro de la variante de Los Visos, cuyas obras estaban en marcha cuando en el 2011 se inauguró la Oeste. Tras ello, salió a concurso la redacción del proyecto, que fue adjudicada en el 2007 a Ayesa. Un año después entraba en exposición pública, fase en la que el tramo norte se quedó paralizado.

Cuatro años de obras

Ejecutar una carretera no es fácil y lleva su tiempo. Si los 6 kilómetros de la ronda de Poniente de la Junta necesitaron seis años de obras y 76 millones de euros, los 5,9 de la primera fase de la variante Oeste requirieron cuatro ejercicios y 83 millones, tres veces más de lo presupuestado cuando se proyectó. La vía, inaugurada 25 años después de su planificación (aparecía en el PGOU del 86), tenía estudio informativo en 1993 (que contemplaba los dos tramos) y evaluación de impacto ambiental a finales de 1996. Las obras fueron adjudicadas a Dragados en el 2004 por 51,1 millones que se sobrepasaron, al igual que el plazo inicial de 41 meses, por las modificaciones del proyecto que hubo que realizar.

La inauguración

El tramo sur fue inaugurado por el que fuera ministro de Fomento, José Blanco (PSOE), el 14 de enero del 2011. Un día después, y tras una mañana dedicada solo a los viandantes, que recorrieron la nueva carretera sin tráfico, entró en servicio y desde entonces ha tenido utilidad pero no es tan transitada como la ronda de Poniente. Durante el acto inaugural, en el que estuvieron, entre otras autoridades, la exalcaldesa Rosa Aguilar, que era ministra de Medio Ambiente; la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz (PSOE); y el alcalde, el ya fallecido Andrés Ocaña (IU); estuvo muy presente el tramo que falta. Durante su intervención, Blanco garantizó que continuarían los estudios para ejecutar el tramo norte pero no dio fecha. En los presupuestos del 2011 había 134.000 euros para la vía.

Inauguración de la variante Oeste en enero de 2011

El séptimo puente

La apertura al tráfico del primer tramo de variante supuso contar con un acceso directo desde la capital a la autovía de Málaga sin necesidad de pasar por la de Madrid-Sevilla y poder llegar al aeropuerto desde la Cuesta de los Visos sin atravesar la ciudad. Los polígonos de Amargacena y La Torrecilla salían beneficiados con una nueva conexión a las autovías. El elemento más llamativo era el puente de Abbás Ibn Firnás, el séptimo que se construía en la ciudad, que tomó su nombre del ingeniero precursor de la aeronáutica y que simula unas alas. El puente mide 365 metros y fue diseñado por José Luis Manzanares para salvar el paso por el río en Casillas, sobre el que se eleva 17 metros.

La evolución

El tramo de variante Oeste que falta ha estado presente con regularidad en los presupuestos estatales desde el 2009 (con 200.000 euros ese año, 100.000 en el 2010, 134.100 en el 2011 y 50.000 en el 2012), excepto en los años 2013 y 2014, en los que no apareció. A partir del 2015, con el PP en el Gobierno, volvió con 3 millones plasmados, que subieron a 3,2 en el 2016 para bajar a 200.000 en el 2017. En el 2018, las últimas cuentas del PP, figuraba con 2 millones. Para este ejercicio, el Gobierno de PSOE y Podemos contempla 100.000 euros para proseguir con la actualización del proyecto, que es una de las tareas pendientes, ya que el tiempo transcurrido exige su adaptación a la normativa y realidad actual. Para ello, hay que licitar previamente un contrato de servicios. El hecho de que lo que resta de vía haya aparecido en ocho ocasiones en las cuentas estatales ha servido de poco a tenor de que el proyecto sigue anclado prácticamente en el mismo punto en el que quedó hace trece años. Para conocer su coste real habrá que esperar, ya que el último dato es del 2018 y era 44 millones.

Coordinación

Dos décadas después de que el Gobierno decidiera impulsar solo un tramo de variante al considerar que el otro dependía de la Junta, el proyecto necesita que las dos administraciones lleguen a un acuerdo. Ambas se muestran dispuestas a dar el paso pero no lo han hecho a pesar de que aseguran que la vía está entre sus planes. La actual consejera de Fomento, Marifrán Carazo (PP), envió el año pasado una carta al ministro de Transportes, José Luis Ábalos (PSOE), para recordarle que Gobierno y Junta firmaron en el 2006 un protocolo y pedirle que convoque la comisión de seguimiento para retomar los compromisos alcanzados. A esa carta respondió el director general de Carreteras, Javier Herrero, señalando que los presupuestos incluyen 100.000 euros para iniciar la actualización del proyecto y que cuando se avance en el mismo, será convocada la comisión.

La consejera, en una visita a Córdoba, se mostró dispuesta a iniciar conversaciones con el Gobierno para retomar el proyecto. El Ministerio de Transportes (Mitma) respondió que, aunque tiene prevista la firma del convenio, la Junta es la que debe promover la rúbrica al estar interesada en la vía y no tener funcionalidad dentro de las carreteras estatales.

Utilidad

El trazado del tramo que falta nacerá en la glorieta de la N-437 y desde allí cruzará la línea ferroviaria Córdoba-Málaga subiendo hacia el Parque Joyero y en paralelo al mismo. El trazado continuará atravesando más vías y acabará en la glorieta de la A-431, a la altura de Las Palmeras. Cuando esta fase esté ejecutada, todas las empresas instaladas en el parque logístico, el polígono industrial de la carretera de Palma y el Parque Joyero, que alberga el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones -en obras de nuevo-, contarán con un acceso directo a las dos autovías. Ese tramo beneficiará al barrio que varios propietarios de suelo están tramitando en Urbanismo entre la variante Oeste y la ronda de Poniente y la ABB y la antigua Agrónomos. A esto se suman los beneficios que tendrá para la futura base logística del Ejército si Córdoba resulta elegida entre las aspirantes a este proyecto y el suelo escogido es el de El Higuerón, donde la terminal ferroviaria de mercancías puede sacar provecho a la vía.

Demandas

El presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba, Antonio Díaz, ya ha expresado en más de una ocasión que la fase que falta de la variante es una actuación determinante y básica «para el despegue» de Córdoba. Según Díaz, estos dos kilómetros de carretera «proporcionarían una salida rápida y directa hacia la red de autovías, a la estación de mercancías y al parque logístico». Para el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, esta carretera es fundamental para evitar que el tráfico de gran tonelaje, que ahora circula por la ronda de Poniente entre la N-437 y la A-431, entre en la ciudad. A su juicio, «el retraso en el crecimiento de la ciudad hacia Poniente» ha podido repercutir en que la demanda se haya demorado, «pero la apuesta por el área logística necesita de un vial específico que permita la entrada y la salida rápida sin mezclarse con el tráfico urbano». De Gracia opina que la situación actual «no es admisible por más tiempo» y que la A-431 ha de tener «carácter urbano y el tráfico pesado no tiene que entrar por delante del Parque Azahara, Electromecánicas, Palmeras y Miralbaida» para salir hacia la ronda. «Hay que alejar el tráfico pesado de los nuevos barrios de Poniente para evitar la contaminación por ruidos y atmosférica», señala.

Área Logística

El director gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) de la Junta, Rafael Merino, asegura que «para la Junta es importante ejecutar el segundo tramo de la variante porque el desarrollo del área logística va a suponer un incremento importante de tráfico de vehículos de mercancías», por lo que «es conveniente que se afronte cuanto antes y que el Ministerio se tome en serio esta opción». Hay que recordar que la posibilidad de vender parcelas en el parque, y no solo alquilar, ha abierto grandes perspectivas al mismo, que ha despertado el interés de varias empresas y que la Junta prevé completar en esta década. Se trata, según señala, «de un tramo pequeño de poco más de 2 kilómetros y sería conveniente hacerlo lo más rápido posible». Merino asegura que «por parte de la Junta y de la consejera hay una voluntad absoluta de colaboración». «Es un tema que no debe ser de conflicto político, sino de solución de gestión», señala. Merino recuerda la carta que la consejera envió al ministro para retomar el convenio firmado en el 2006 «pero aún no hemos recibido respuesta del ministro directamente», que es el que «debe contestar».

El Mitma, por su parte, indica que en los presupuestos para el 2021 «se ha incluido dotación para esta actuación», pero que como la ley se publicó hace apenas una semana, en el BOE del 31 de diciembre, «el presupuesto aún no está abierto a nivel administrativo y no ha sido posible licitar ningún nuevo contrato». El Mitma recuerda que hace falta licitar un contrato de servicios para redactar la actualización del proyecto.

Desde que se inauguró la variante Oeste, Córdoba cuenta con la de Los Visos, estrenada en el 2015, pero le falta la Sur (la de la A-81), además de la ronda Norte, que tiene un tramo que estará listo este año y otro en la fase previa al proyecto.