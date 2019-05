Valenzuela dice que el baipás no restará a Córdoba y Ambrosio no lo ve prioritario

La licitación del baipás que construirá el Administrador de Infraestrucuras Ferroviarias (ADIF) no ha sentado de la misma manera a todos. El ramal que enlazará las líneas del AVE Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga en el municipio de Almodóvar del Río, permitiendo así trayectos que no pasen por la estación de Córdoba para ahorrar tiempo, es una iniciativa ideada durante la etapa del PP al frente del Gobierno central, que ha continuado tramitando el PSOE y que el martes salió a concurso por casi 15 millones de euros y un plazo de ejecución de veinte meses. Mientras que ayer la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela (PSOE), garantizaba que este proyecto «no restará» a Córdoba sino que sumará, la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), dejaba claro que para el Ayuntamiento de Córdoba no es prioritario. A su vez, su primer teniente de alcalde y presidente de Urbanismo, Pedro García (IU), consideraba la licitación «una puñalada más del PSOE».

La subdelegada del Gobierno explica que el baipás es una «infraesctructura de largo recorrido», ya que echó a andar en la anterior legislatura, por lo que «nosotros hemos culminado un expediente que viene de antiguo». Valenzuela piensa que este proyecto «hay que verlo de forma global» por su contribución a la «mejora de las comunicaciones» tanto a nivel estatal como andaluz. En este sentido, la subdelegada defiende que el baipás «no le va a restar a Córdoba», que «no se verá perjudicada». Es más, garantiza que la intención del Gobierno no es reducir frecuencias, «no se está en esa línea, ni se está barajando», por lo que «Córdoba va a seguir igual de bien comunicada». Además, señala que lo normal es que el viajero procedente de Sevilla que elija como destino Málaga o Granada no tenga intención de parar en Córdoba, por lo que no percibe la afección. No obstante, Rafaela Valenzuela asegura que «desde la Subdelegación pelearemos para que Córdoba esté bien posicionada», pero «era un proyecto estrella y se va a culminar».

AYUNTAMIENTO / En cambio, la alcaldesa está convencida de que el baipás de Almodóvar sí afectará a Córdoba y dice que «hay otras prioridades cuando hablamos de infraestructuras ferroviarias». «Vamos a ver cómo esa salida de trenes que irán con destino a Málaga o Granada evitará que algunos lleguen a Córdoba», asevera. En este sentido, asegura que «estaremos atentos para que esa infraestructura ferroviaria no perjudique de manera importante a los intereses de la ciudad, que está bien comunicada y que podría hacer perder una oportunidad al sector turístico». Para la alcaldesa, el cercanías y su extensión a la provincia «para unificar el proyecto que ha llegado a la capital y que tiene que llegar a Villa del Río y a Palma del Río» es la prioridad. De los proyectos estatales pendientes, por delante del baipás está también para el Ayuntamiento de Córdoba la mejora de la estación de mercancías de El Higuerón.

Por su parte, el presidente de Urbanismo considera «una barbaridad» el ramal del AVE, «una puñalada más del PSOE que inició el PP pero que el PSOE ha continuado». García se muestra convencido de que esta infraestructura «causará un daño muy importante a la ciudad» y «un gasto absolutamente innecesario».

Este periódico intentó, sin éxito, conocer la opinión de la alcaldesa de Almodóvar, Sierra Luque. No obstante, fuentes del Ayuntamiento de Almodóvar aseguran que este no se opone radicalmente al baipás pero considera que debe haber una compensación por la pérdida de terrenos del municipio para su ejecución. El Ayuntamiento exige la llegada del cercanías.