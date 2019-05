Valentín García: "#yomecuro no es una afirmación, es un propósito"

El hospital Reina Sofía de Córdoba ha celebrado hoy su primera Jornada sobre Comunicación Sanitaria en Andalucía, en la que han participado un centenar de profesionales de la comunicación especializada en esta área de todo el país, con motivo del 20 aniversario de la unidad de comunicación del centro. Dicha jornada, inaugurada por el consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, han contado con testimonios muy interesantes para mejorar la comunicación sanitaria, entre ellos el del periodista de Canal Sur y paciente Valentín García, que sufre un cáncer de pulmón con cuatro metástasis.

Valentín Garcia ha contado su experiencia como periodista en salud, el hecho de contar con poco tiempo y espacio y la necesidad de plasmar una información sanitaria de calidad, sin crear falsas expectativas, por ejemplo, en torno al cáncer. Además, ha expuesto la importancia de ayudar con estas informaciones a las personas con cáncer a llevar la enfermedad de la mejor manera posible.

García hizo viral durante su baja médica el hastag #yomecuro, que para él no es una afirmación, sino una actitud y un propósito. El periodista de Canal Sur ha subrayado que “el cáncer hará conmigo lo que tenga que hacer, pero mientras tanto voy a estar lo mejor posible. El cáncer quiero que me mate una vez, no dos, que me mate el día que acabe conmigo, pero sin dar pena de forma innecesaria ni estando en casa tumbado viendo la tele. Ahora saboreo la vida de otra manera”.

El consejero de Salud y Familias se ha solidarizado con las palabras de Valentín García y ha admitido que él mismo también padeció un cáncer de próstata hace cuatro años. “Me operaron y me hicieron mi seguimiento. Jamás lo he ocultado, cada uno aporta a la vida lo que sabe y con mucha vida y ganas de trabajar”, ha añadido Jesús Aguirre.