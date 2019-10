Urbanismo tramita un parque multiaventuras en Córdoba con alojamientos rurales

Córdoba tendrá en la Sierra un parque multiaventuras con alojamientos rurales si sale adelante el proyecto que el miércoles inicia su tramitación en la Gerencia de Urbanismo. El consejo rector del organismo municipal tiene previsto admitir a trámite en su reunión del miércoles el proyecto de actuación presentado a finales de junio por la sociedad Proyectos Urbanísticos Aguilar (Projarsa) para llevar a cabo este tipo de instalación en la finca denominada La Trinidad, que está a 4 kilómetros de Córdoba y a la que se accede a través de la N-432.

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 366.072 euros y aún le queda tiempo para ser una realidad, ya que una vez que el proyecto de actuación sea aprobado definitivamente, fase que comienza ahora, quedarán los trámites para la obtención de la licencia. La empresa calcula que como mínimo harán falta dos años para tener este parque multiaventuras.

Según consta en la información presentada por la empresa en Urbanismo, a la que ha tenido acceso este periódico, el parque multiaventuras tendrá una temática relacionada con los bandoleros de Sierra Morena. Las instalaciones contarán con aparcamiento para vehículos, centro de recepción de visitantes con sala de espera, vestuarios-baños, bar-restaurante, parque de atracciones para niños, tirolina, tobogán, juegos acuáticos y un castillo de madera. El parque multiaventuras dispondrá además de un espacio para la celebración de eventos, que podría acoger a 300 personas. Todas estas ideas se concretarán más en el proyecto de ejecución, ya que ahora solo hay un esbozo de la iniciativa.

La finca en la que se construirán estas instalaciones, que se encuentra cerca del arroyo Pedroches y del Puente de Hierro, posee 46 hectáreas y cuenta con un cortijo con 25 dependencias que está en buen estado de conservación y que se aprovechará para los alojamientos rurales. El acceso rodado se hará desde la N-432, por la salida 265, a través de un camino que conduce a las fincas Trece Pies y La Trinidad.

La actuación está prevista sobre suelo no urbanizable de especial protección, en concreto, en una zona calificada como "espacios forestales de la Sierra con protección compatible". Allí están permitidos, entre otros, usos que no causen impacto ambiental como hoteles, restaurantes, viviendas rurales, turísticos recreativos, aulas de naturaleza, granjas escuela, alojamientos rurales, campamentos de turismo, parques rurales y áreas recreativas. Para poder edificar, hay que realizar antes un análisis de la afección. No obstante, el expediente indica que el parque multiaventuras puede considerarse una actividad de "utilidad pública" o "interés social" por la creación de puestos de trabajo que supone. Ese interés social deberá ser declarado por el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba antes de la aprobación definitiva del proyecto de actuación. La intención de Projarsa es construir el parque con "materiales respetuosos con el medioambiente y con el objetivo de integrarlo en el paisaje".

Fuentes de la empresa promotora explican que será un "complejo multiaventuras para niños" algo más pequeño que el abierto en Hornachuelos, que tendrá "algo de hostelería". Estas fuentes señalan que se trata de una "pequeña actuación" sobre unos terrenos ya edificados, de los que se aprovecharán las construcciones existentes. De allí saldrán siete alojamientos turísticos. La idea es utilizar entre 4.000 y 5.000 metros cuadrados para el complejo multiaventuras de los 10.000 que ocupará el proyecto en su totalidad.

ES LA MISMA EMPRESA QUE PROPUSO UN HOTEL EN EL ESTADIO

Projarsa es la misma empresa que hace cinco años propuso un hotel en el estadio de fútbol, que sigue en espera. La empresa entregó en febrero del 2014 su propuesta en Urbanismo para que la tuviera en cuenta de cara a una futura concesión, que no llegó a convocarse. Su iniciativa consistía en un hotel de entre 75 y 80 habitaciones con cafetería y terraza. Además, planteaba un espacio de usos múltiples, centro deportivo y un aparcamiento de 120 plazas. Para la fachada proponía jardines verticales. La inversión prevista era de 6,4 millones. La empresa asegura que sigue interesada en ejecutar el proyecto y espera que el gobierno local retome la iniciativa y saque a concurso la concesión.

Projarsa fue la primera en registrar la iniciativa. Después le siguió Grucal con otro proyecto hotelero diferente para el estadio. En julio del 2017, el responsable de Deportes, Antonio Rojas (PSOE), informaba de que había dos empresas que optaban a construir un hotel en la zona de preferencia. En verano del 2018 la Asesoría Jurídica devolvió el expediente a Gestión por estar incompleto.

SENTENCIA SOBRE EL CENTRO CÍVICO DEL HIGUERÓN

Por otro lado, el consejo rector de Urbanismo tomará conocimiento el miércoles de una sentencia del TSJA que estima parcialmente el recurso de apelación que interpuso la empresa encargada de realizar el estudio geotécnico del centro cívico de El Higuerón contra el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Córdoba que la obligaba a pagar 1,4 millones por los "errores y defectos" del estudio geotécnico elaborado con carácter previo a la redacción del proyecto de ejecución.

La sentencia, que no es firme, admite que se excluya de la cuantificación de los daños “las dilataciones en el enfoscado de fachada, flecha en dintel de acceso principal al edificio, fisura horizontal en la base de los pretiles de cubierta y defectuosa resolución constructiva de las juntas de dilatación”. Hace unos días, Urbanismo anunciaba que el año que viene impulsará el arreglo del edificio.