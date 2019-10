La Gerencia de Urbanismo tramita un parque multiaventura en la capital. La sociedad Proyectos Urbanísticos Aguilar pretende llevar a cabo este tipo de instalación en la finca denominada La Trinidad (a la que se accede por la N-432) que, además, tendrá alojamientos rurales. El consejo rector del organismo municipal dará el visto bueno el miércoles a admitir a trámite el proyecto de actuación, primer paso para que eche a andar. La iniciativa de Proyectos Urbanísticos Aguilar cuenta con un presupuesto de 366.072 euros. La empresa presentó la propuesta en Urbanismo a finales de junio de este año.

La actuación está prevista sobre suelo no urbanizable de especial protección, en concreto, en una zona calificada como "espacios forestales de la Sierra con protección compatible". Allí están permitidos usos que no causen impacto ambiental como hoteles, restaurantes, viviendas rurales, los turísticos recreativos, aulas de naturaleza, granjas escuela, alojamientos rurales, campamentos de turismo, parques rurales y áreas recreativas. Para poder edificar, hay que realizar antes un análisis de la afección. No obstante, el expediente indica que puede considerarse una actividad de "utilidad pública" o "interés social" por la creación de puestos de trabajo que puede suponer. Ese interés social deberá ser declarado por el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba antes de la aprobación definitiva del proyecto de actuación.

En la finca hay instalaciones que se aprovecharán para los alojamientos rurales. El proyecto contará con acceso rodado, que se hará desde la N-432, salida 265, a través de un camino terrizo por el que se llega a la finca Trece Pies y La Trinidad. La finca cuenta con suministro eléctrico y el abastecimiento de agua se conectará con la red más cercana.

Según la empresa promotora de esta iniciativa, será un "complejo multiaventura para niños" más pequeño que el abierto en Hornachuelos, que tendrá "algo de hostelería colindante". Estas fuentes señalan que se trata de una "pequeña actuación" sobre unos terrenos ya edificados, de los que se aprovecharán las construcciones existentes. De allí saldrán siete alojamientos turísticos. El parque estará cerca del arroyo Pedroches y del Puente de Hierro. La finca tiene 40 hectáreas y en este proyecto se utilizarán entre 4.000 y 5.000 metros para el complejo multiaventura de los 10.000 que ocupará el proyecto en su totalidad. La empresa estima que la iniciativa tardará dos años en hacerse realidad, ya que después de la aprobación definitiva del proyecto de actuación, queda la fase de la licencia de obra.