Urbanismo prevé que las obras de la ronda Norte empiecen en julio

El tramo de ronda Norte que quedó parado en el 2008 y que era de iniciativa privada, el que va de Fuente de la Salud a la Nacional 432, está a falta de la formalización del contrato, paso que permitirá su inicio inmediato, que el presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, espera que se produzca este mes o como muy tarde en el de agosto.

Fuentes ha anunciado que la semana que viene se producirá una reunión con la Junta para "replantear el tramo autonómico", el que va de Fuente de la Salud a la ronda de Poniente, que la Consejería de Fomento ya ha indicado que va a revisar, y "compaginarlo con el municipal".

Fuentes ha asegurado que el Ayuntamiento no va a consentir que haya una barrera en la ciudad cuando culmine la obra del primer tramo si no existe el segundo. A su juicio, "el tramo municipal no tiene sentido sin el autonómico, no es comprensible uno sin el otro". Por ello, asegura que la ronda debe ser "muy pactada, razonada y eficaz" y hay que "impulsar" la parte que promoverá la Junta de Andalucía. El proyecto de la Junta fue presentado en el 2010 por la entonces consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, y está presupuestado en 220 millones de euros.

Esto no significa que la parte que tiene que acometer Urbanismo por ejecución subsidiaria y gracias a un aval no se vaya a ejecutar o se vaya a retrasar. El proyecto de 2,4 kilómetros ya adjudicado, y con dirección de obra asignada, sigue adelante, según ha asegurado Fuentes.

En la misma situación está la urbanización de la antigua Azucarera de Villarrubia, que Urbanismo reanudará de forma subsidiaria con otra aval. Tras la adjudicación de la obra y de la dirección de la misma, solo falta la formalización del contrato.