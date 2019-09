Urbanismo prevé implantar la renovación automática de las licencias de veladores

La Gerencia de Urbanismo tiene intención de implantar la renovación automática de las licencias de veladores, algo que el sector ha reclamado para evitar repetir trámites y la demora en la concesión. El presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, asegura que el organismo municipal está estudiando poner en marcha un «sistema de revisión especial» que «será parecido» a la renovación automática. Fuentes asegura que la Gerencia de Urbanismo «está receptiva a cumplir con una normativa que lleva funcionando bien en otras ciudades y que se puede adaptar a Córdoba». Para ello, el organismo municipal está analizando las experiencias de las ciudades que la aplican y su idea es sacar «de manera inminente» una ordenanza que haga posibles «las revisiones, quite burocracia y papeleo, agilice la concesión y dé más seguridad jurídica». Fuentes afirma que con esta medida «se recogen las reivindicaciones del sector», del que valora «su colaboración».

Los hosteleros han vuelto a reclamar la renovación automática de las licencias de veladores, cuyo plazo está a punto de expirar. A gran parte de los locales que tienen autorizado colocar mesas y sillas en la calle les caduca el permiso que tienen concedido por Urbanismo para este año el 31 de octubre, mientras que a otra parte les cumple el 31 de diciembre. Sin embargo, y según explica el presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, año tras año se repite la misma historia, que la concesión tarda y la temporada empieza sin los permisos. «En octubre o noviembre se abre el plazo para pedir los permisos y normalmente los planos con la distribución de veladores llegan a partir de febrero y marzo, con lo que los locales empiezan el año con las licencias anteriores», señala. Para evitar esto, y ahora que se acerca el periodo en el que deberían dirigir sus solicitudes a Urbanismo, insiste en la necesidad de instaurar esa renovación de licencias automática que aplican otras provincias andaluzas y de la que carecen solo Córdoba y Almería. De esa manera, y según De la Torre, se evita repetir el mismo procedimiento todos los años «y el colapso que se produce en Urbanismo».

El presidente de Hostecor sugiere que solo cuando Urbanismo detecte alguna incidencia, es decir, cuando se produzca alguna denuncia en relación a un establecimiento, revise la licencia concedida para decidir si la mantiene o la deniega. De la Torre ya ha dirigido esta demanda al organismo municipal y «los técnicos la han visto positivamente».

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, no se muestra contrario a la renovación automática «si se mantienen las condiciones, no piden más veladores y no hay denuncias».

De la Torre, en una reunión que mantuvo con el presidente de Urbanismo al inicio del mandato, le transmitió esta y otras necesidades del sector. Hostecor también las ha puesto en conocimiento del Consejo del Movimiento Ciudadano y de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, que, junto a Aehcor, han decidido abrir un espacio de diálogo sobre distintos temas relacionados con la vía pública. «Vecinos y sector vamos a intentar llegar a acuerdos que después transmitiremos a Urbanismo para que los valore», explica De la Torre, por lo que, «si se producen esos acuerdos», el organismo municipal «no debe poner pegas». Hosteleros y vecinos han decidido celebrar reuniones mensuales y la próxima será en octubre.

Entre los temas que debe abordar Urbanismo, y que los hosteleros esperan, está el de la adaptación de la ordenanza municipal del 2008 al decreto de espectáculos públicos de la Junta que entró en vigor hace más de un año. De la Torre tiene conocimiento de que los «técnicos están trabajando en ello». El plazo dado por la Junta en su decreto es de año y medio y expirará en febrero.