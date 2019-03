Urbanismo pide «tranquilidad» a la Junta para la obra del Palacio de Congresos

Tranquilidad. Los cordobeses llevamos varios años esperando que se acaben as obras del Palacio de Congresos y la GMU y su presidente Pedro García, piden tranquilidad a la Junta de Andalucía. Perdón, se me olvidaba que ahora la Junta no está en manos del PSOE. De todas formas, no se puede agobiar de esta manera a los políticos y funcionarios de la GMU.