Urbanismo otorga licencia de obra al hotel de cinco estrellas de la calleja de las Flores

La Gerencia de Urbanismo ha concedido licencia de obra y actividad al hotel de cinco estrellas que resultará de la rehabilitación de dos casas, una ubicada en la calleja de las Flores y otra, en la calle Encarnación. El presidente del organismo municipal, Pedro García, ha firmado esta mañana la resolución después de que la Delegación territorial de Turismo y Cultura haya dado el visto bueno, según informó la Junta el jueves. Se trata de una de las últimas actuaciones que García realiza al frente de la Gerencia de Urbanismo y antes de la toma de posesión del nuevo gobierno.

El hotel se llamará Las Flores, según consta en la resolución de Urbanismo, que indica que el proyecto se adapta a la normativa urbanística y sectorial. Con la resolución, el organismo municipal responde también a una alegación presentada por un particular, que ha sido desestimada al considerar que no contiene argumentos urbanísticos o medioambientales. La concesión de la licencia no significa que la obra vaya a empezar de inmediato. De hecho, en la misma resolución consta que antes del comienzo de los trabajos, el director técnico del proyecto debe certificar que se cumplen todas las medidas y condiciones ambientales exigidas, detallando las mediciones y comprobaciones que se realicen. Además, en el plazo de un año, el promotor debe presentar documentación que se le ha solicitado y sin la que no pueden empezar los trabajos.

El nuevo establecimiento sumará 39 plazas en 19 habitaciones a la oferta actual. El hotel tendrá 13 habitaciones dobles, 4 junior suites, una suit y una habitación individual.

Lisong Investments es la empresa promotora del proyecto, que se encontraba a la espera de licencia desde enero del 2017. Detrás de esta iniciativa está el impulsor de Flora, Juanping Fu. Como adelantó este periódico la semana pasada, el proyecto cuenta desde entonces con el informe favorable de Urbanismo, que iba a remitir la documentación a Cultura y Turismo para que dieran el visto bueno definitivo. Una vez obtenido el permiso de obras que acaba de conceder Urbanismo, el plazo de ejecución previsto en este proyecto que superará los 7 millones de unos de invesión, es de año y medio. Durante la intervención arqueológica realizada, han aparecido arcos del siglo XV que eran una entrada al convento de Santa Clara.