Urbanismo llevará a su próximo consejo la innovación de El Álamo

Urbanismo llevará a su próximo consejo rector, que, si no hay cambios, será dentro de dos semanas, la formulación de la innovación de PGOU necesaria para impulsar el proyecto logístico de El Álamo presentado en octubre. El presidente de Urbanismo, Pedro García, anunció este paso durante el consejo rector de ayer y después de que el concejal del PP Salvador Fuentes preguntara por la iniciativa presentada por la empresa Prourban El Álamo hace cuatro meses para que 454.545 metros cuadrados de suelo rústico y uso agrícola puedan acoger parcelas logísticas de gran tamaño. Los terrenos están frente a los 1,5 millones de metros cuadrados del polígono de El Álamo impulsado por Vialmar.

El consejo rector rechazó revisar el contrato para la recogida neumática de basura, que se quedará tal y como está, desestimando así las peticiones realizadas por la empresa Envac. La propuesta salió adelante con los votos de IU, PSOE y Ganemos y con la oposicion del PP, que ve el tema muy «confuso», y Ciudadanos, que ya planteó la retirada de este punto en el anterior consejo rector.

El plan especial de recogida neumática de basura fue aprobado por el Pleno en diciembre del 2005 y, un año después, el Ayuntamiento convocó el concurso para la implantación del sistema, al que se presentaron Ros Roca, Envac y Greccat, pero la mesa de contratación solo admitió la oferta de la primera. Envac llevó la adjudicación al juzgado pero la sentencia no le dio la razón y, como no recurrió, fue declarada firme. Envac también reclamó la suspensión cautelar de la actividad, que le fue denegada, y recurrió al TSJA, que desestimó su petición. En enero del 2018, Envac presentó un escrito en Urbanismo solicitando la revisión del contrato, que el organismo no considera justificada. Además, piensa que la demanda de Envac es «extemporánea» y no se ha presentado en el lugar adecuado.

Por otro lado, el consejo rector aprobó por unanimidad la operación jurídica que permite adecuar las fincas de la antigua prisión provincial de Fátima a la nueva situación creada tras la innovación de PGOU aprobada por el Pleno para incrementar el número de viviendas.

La comisión de licencias dio permiso de obras a Añón Fernández para adaptar un local de la plaza de Colón, con acceso por la calle Adarve, para aparcamiento y trasteros. Se trata de la reforma de la planta semisótano, que tiene 450 metros cuadrados.