Urbanismo impulsa la entidad de conservación de la urbanización de la antigua Azucarera

La Gerencia de Urbanismo va a impulsar la constitución de la entidad de conservación de la urbanización de la antigua Azucarera de Villarrubia, con el objetivo de que esté creada en el momento en el que concluyan las obras que empezarán pronto. Los trabajos de urbanización salieron a concurso a principios de este año y están pendientes de la adjudicación definitiva. De momento, existe una empresa que se perfila como adjudicataria y la mesa de contratación está evaluando la documentación presentada por la misma. En este largo procedimiento aún falta un informe de Intervención, tras el que se producirá la adjudicación definitiva. El consejo rector previsto para el miércoles abordará la aprobación de los estatutos de esta entidad de conservación, según ha anunciado el presidente de Urbanismo, Pedro García.

Por su parte, el gererente de Urbanismo, Emilio García, explica que los terrenos que serán objetos de urbanización no son suelo público, por lo que, una vez que concluyan las obras, serán gestionados por sus propietarios privados, de ahí la necesidad de tener la entidad urbanística de conservación. La idea es, según García, que "antes de que finalice la obra, esté aprobada la entidad de conservación para que no haya problema de mantenimiento”. García indica que, como de momento esta entidad no ha sido impulsada por los propietarios, Urbanismo la pone en marcha, siendo la primera vez que lo hace en solitario y en un terreno privado.

Por otro lado, Urbanismo continuará con el procedimiento para expropiar los terrenos que permitirán el acceso norte al parque de la Asomadilla. Ahí, y según ha explicado el presidente de Urbanismo, Pedro García, “se han impulsado, en este mandato y por este equipo de gobierno, varias actuaciones encaminadas a hacer posible el acceso norte al parque de la Asomadilla desde la avenida de Calasancio" a través de unos terrenos de aproximadamente unos 300 metros de longitud. A esto se une, añade, que “se han realizado demoliciones de algunos cerramientos que se habían metido en zona de espacio público”. La expropiación afecta a la parte trasera de dos parcelas que dan a Madre Escolapias. El inicio del expediente se produjo en septiembre del 2017 e incluye una parcela de 125,58 metros y otra de 160,92. Tras la primera fase ya realizada, y según indica García, ahora "se acuerda el inicio del expediente de apropiación que se someterá a exposición pública y se notificará a los propietarios". Las previsiones que maneja Urbanismo son que tarde seis o siete meses la obtención de los terrenos. Paralelamente, se terminará el proyecto de ordenación del parque. En cuanto a las obras, tendrán un plazo de siete u ocho meses para la licitación. Pedro García estima que las obras podrían estar terminadas en el 2020.

El consejo rector recepcionará las obras de la urbanización de la ITV de las Quemadas. Se trata de una parcela de 9.000 metros cuadrados cedida por Urbanismo a la Junta en el 2013, en la que las obras empezaron en el 2016 y ya han acabado, por lo que "la ITV podrá iniciar su actividad", señala García.

Urbanismo tiene previsto también terminar los trámites para la cesión de los terrenos para la construcción de la comisaría de Poniente, de forma que, después del acuerdo adoptado en el último consejo en relación con la de la Fuensanta, “estarían cerrados ya los dos trámites administrativos para que el Ministerio del Interior tenga la posibilidad de hacer las dos comisarías”, indica el presidente de Urbanismo.

Por último, el consejo aprobará un contrato con Sadeco para la limpieza de solares y le dará licencia de obra para la construcción de un cuarto de residuos en el mercado de Ciudad Jardín. Sadeco limpiará solares del patrimonio municipal de suelo obtenidos por la cesión de los aprovechamientos y los destinados a equipamiento que no ha concedido a ninguna administración. Según Emilio García, "la novedad es que se encomienda como medio propio municipal".

Por otro lado, Urbanismo y la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta han firmado hoy la cesión de otro tramo de vías pecuarias para completar el cinturón verde la ciudad.