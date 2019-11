Urbanismo hará "un lavado de cara" en los solares públicos del casco histórico

La Gerencia de Urbanismo realizará un "lavado de cara" en los solares del conjunto histórico, que represente "el coste mínimo posible", ya que serán actuaciones provisionales que se harán mientras llega el equipamiento definitivo previsto en los mismos. Así lo ha anunciado esta mañana el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, que el lunes participó en la mesa del casco histórico, donde explicó los planes del organismo municipal en los espacios vacíos que abundan en esta zona y en otras. Para ello, previamente deberá actualizar el mapa de solares existente, ya que el último estudio oficial que hay data del 2017 y lo llevó a cabo Vimcorsa. Entonces, se contabilizaban 122 solares. Según Fuentes, se hará un plan concertado con la delegación del Casco Histórico, de la que está encargada Laura Ruiz, para darles "un uso útil".

En cuanto a los solares privados, la idea es, según Fuentes, que cumplan cuatro conceptos que aparecen en la LOUA, "seguridad, salubridad, funcionalidad y ornato". Para ello, y según Fuentes, "hay que instar a los propietarios a adecentar sus fincas", que "cumplan con las medidas de seguridad", que "respeten el ornato" y "evitar el estado de dejadez lamentable" que presentan muchos. Sadeco también actuará de forma subsidiaria. No obstante, Fuentes han indicado que no se llegará a "extremos coercitivos porque no todo el mundo dispone de recursos".

Nueva actuación en el Cine Andalucía

Entre los solares existentes en el casco, el más grande es el del Cine Andalucía, que fue adecentado durante el anterior mandato. Fuentes ha explicado que mejorar la actuación para poder abrirlo costará 40.000 euros, que se suman a los 150.000 ya invertidos. Urbanismo sustituirá la gravilla, que ocupa el 80% del solar, por jabre, ya que "no cumplía la condiciones de seguridad y accesibilidad". Su idea es que este espacio pueda utilizarse a partir de enero del 2020, aunque no descarta que la apertura se produzca en Navidad.

La actuación prevista consistirá en quitar el vallado del solar que da a San Eloy, dejando un espacio "diáfano y abierto"; colocar valla de seguridad en torno al recinto de albero, donde habrá una pista de fútbol y baloncesto; instalar juegos cardiovasculares para mayores; y dedicar el espacio de la mesa de ping pong a área de juegos infantiles.

Fuentes ha dejado claro que lo realizado en el Cine Andalucía no es lo que se hará en el resto de solares, sino que serán intervenciones mucho más livianas. Urbanismo se compromete a dejar fijado en este mandato el destino definitivo del solar, reservado por el PGOU para aparcamientos y equipamientos deportivos para el barrio.



Las demandas vecinales

Precisamente la necesidad de más equipamientos y mejores servicios son demandas en las que más coinciden los miembros de la mesa de trabajo que han contestado a una encuesta realizada por la delegación del Casco Histórico. A los participantes les preocupan las viviendas y alojamientos turísticos; aparcamientos, comercio y contaminación visual; envejecimiento de la población, gentrificación y grupos turísticos; solares, pérdida de identidad, normativa y actividades; y limitación horaria, sensación de inseguridad y policía turística.

Según Ruiz, los colectivos echan en falta que se hagan actuaciones constantes y continuas en equipamientos y servicios; la mejora de infraestructuras; limpieza; iluminación; más zonas verdes; señalización; y espacios para niños.

En cuanto a viviendas, los miembros de la mesa consideran que debe haber más y también más ayudas para conservación y mantenimiento, y que han de ser asequibles. Además, subrayan la necesidad de controlar los alojamientos turísticos, identificar las viviendas deshabitadas y cumplir la ordenanza en mantenimiento. La encuesta, según Ruiz, "servirá para trabajar en el plan de gestión".

Ruiz ha destacado las aportaciones realizadas por dos asociaciones vecinales, la del Alcázar Viejo y la de La Axequía. En cuanto a las propuestas del Alcázar Viejo, Ruiz ha calificado las aportaciones de "positivas", ya que "detalla los pasos para el plan de gestión", y asegura que la delegación "va en esa línea". En relación a La Axerquía, Ruiz piensa que sus aportaciones son "excesivamente críticas" y "están fuera de tono", asegurando que es "el único colectivo que ha iniciado el trabajo en común" con esa actitud. Ruiz considera que no es buena noticia que la presidenta de la asociación, Juana Pérez Girón, no participe en la mesa en representación de la misma y sí como presidenta del consejo de distrito centro (que, según aclara, no forma parte de la mesa al estar presentes cuatro asociaciones del mismo) porque "representa una zona muy importante del casco".

Como adelantó este periódico, la asociación del Alcázar Viejo plantea, entre otras propuestas, dar un uso vecinal a la huerta de Caballerizas, mientras que la de La Axerquía propone que haya mayor control de apartamentos turísticos, hoteles, y establecimientos de hostelería.