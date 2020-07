Urbanismo garantiza que "no renunciará" a la rehabilitación del convento Regina

Urbanismo garantiza que, independientemente de que se incluya en un futuro plan turístico o no, "no renunciará" a la rehabilitación del convento Regina. Así lo ha manifestado el presidente del organismo municipal, Salvador Fuentes (PP), que asegura que aunque el proyecto no aparezca en el nuevo plan turístico que negocian Ayuntamiento y Junta, hay que llevar a cabo la reforma "de una forma u otra".

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento y responsable de Turismo, Isabel Albás (Cs), ha manifestado este martes que "Regina no es una prioridad" y que el proyecto no estará contemplado dentro del futuro plan que deberán firmar Junta y Ayuntamiento. Albás considera que hay actuaciones más urgentes para emplear el más de medio millón de euros que cuesta la reforma prevista en la iglesia de Regina, incluida en el Plan Turístico de Grandes Ciudades firmado en el 2014 que acaba de expirar. En cambio, Albás ha anunciado que el Templo Romano, cuya obra lleva parada desde la primavera del 2019, sí aparecerá de nuevo en el próximo plan.

Fuentes ha puntualizado que "no podemos dejarlo abandonado porque es un edificio de ciudad" que "está en una situación crítica" y que es necesario para potenciar la Axerquía Norte. "No voy a dejar que se lo coman los jaramagos", asevera.

El teniente de alcalde de Urbanismo y Hacienda ha señalado que el organismo municipal tendrá que estudiar cómo llevar a cabo la reforma de la iglesia y del convento (contemplada en una segunda fase incluida en los presupuestos de este año y sufragada en parte por el 1,5% cultural), y decidir qué usos se le va a dar. El plan turístico contemplaba el uso de museo cofrade, que en el anterior mandato se sustituyó por el de espacio cultural.

Las obras de la primera fase de la rehabilitación fueron adjudicadas en la primavera del 2018 pero nunca llegaron a empezar al renunciar la adjudicataria a acometerlas. Dos años ha necesitado el Ayuntamiento para poner fin a aquel contrato.