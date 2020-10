Urbanismo denunciará las pintadas realizadas en la muralla del Marrubial

La Gerencia de Urbanismo formalizará a lo largo de este lunes una denuncia por las pintadas que han aparecido en la muralla del Marrubial, en la cara interior, que va a poner en conocimiento de la Fiscalía. El enorme graffiti que se puede contemplar en el lienzo de la muralla del Jardín de los Poetas apareció el domingo.

El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha condenado este lunes el acto de "vandalismo", que, a su juicio, "no tiene nombre, es incalificable". "No se puede dañar la muralla, no sé que se gana con ello", lamenta Fuentes, al que estos hechos le parecen "impresentables e impropios de una ciudad civilizada".

Fuentes, que va ha asegurado que va a poner el hecho en manos de la Fiscalía, ha animado a los vecinos a que "si alguien ha visto algo, que lo denuncie y que la ley caiga sobre ellos". No es el primer acto vandálico que padece la zona, en la que también han aparecido anteriormente pintadas, pero en los bancos.

La Gerencia de Urbanismo inició el año pasado la restauración de la muralla del Marrubial, completanado otra actuación llevada a cabo en el 2017, dentro de las actuaciones llevadas a cabo en colaboración de la Junta para reformar la ronda. De ellas, la Junta solo ha ejecutado una primera fase, la de la parte de la muralla, donde ahora hay un carril bici, y queda pendiente la segunda, en la que falta culminar las expropiaciones previas.

Por su parte, y en cuanto a la limpieza de las pintadas, Sadeco está a la espera de que el área de Patrimonio dé orden de la misma.