Urbanismo cree "importantes para la ciudad" la ampliación de Carrefour Zahira y el hotel del antiguo Simago

Urbanismo considera "importantes para la ciudad" la ampliación del centro comercial Zahira y que el antiguo Simago se convierta en un hotel. El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, se ha referido esta mañana a ambos proyectos asegurando que el de Carrefour Property servirá para "relanzar" la zona de Levante y que el del edificio de Jesús y María dará uso a un espacio vacío.

Respecto al proyecto de Carrefour Property, que fue anunciado ayer por la compañía, Fuentes ha asegurado que en Urbanismo no tienen noticia sobre la remodelación del centro comercial, ya que "la empresa no se ha puesto en contacto con nosotros". Aún así, ha indicado, "estamos con los brazos abiertos" porque "todo lo que sea inversión, todo lo que sea reflotar esa zona, es positivo". Fuentes ha señalado que "Levante va a ser una apuesta decisiva en este mandato", en el que "será prioritario reforzar esa zona". No obstante, avisa de que hay que ver "cómo se formaliza" la iniciativa. Fuentes explica que "todavía no se sabe el alcance del proyecto", ni si hará falta una innovación del PGOU, como pidió Carrefour Property en el anterior mandato del PP. El concejal señala que "se recibirá como un proyecto de ciudad pero salvando todas las premisas urbanísticas".

En cuanto a la innovación del antiguo Simago, respecto a la que el consejo rector de Urbanismo acuerda hoy su formulación, Fuentes considera que "ganamos mucho". La innovación consiste en modificar los usos para que no sean solo comerciales como hasta ahora, por lo que el edificio de Jesús y María "puede ser hotel, comercio y viviendas". "El hecho de que no haya otra gran superficie en el centro es positivo para el comercio pequeño", afirma Fuentes. Por ello, añade, "cualquier fórmula menos la comercial es muy positiva para la ciudad y, además, se rellena un espacio que ahora está sin uso", por lo que "damos vida, damos empleo, rellenamos un espacio que estaba abandonado y, sobre todo hacemos, ciudad".

La innovación ha sido planteada por El Corte Inglés, que hace más de una década impulsó otra para ejecutar un centro comercial que se quedó parado con la crisis. El antiguo Simago pasará a manos de Arete 2016 (H10), que tiene planes para ampliar el hotel de la Casa Colomera.