Urbanismo concede licencia al parque comercial de la carretera de Palma

La Gerencia de Urbanismo ha concedido licencia de obra al parque comercial que la empresa Mitiska Reim quiere construir en la carretera de Palma, en la misma parcela de Leroy Merlin. El grupo municipal del PP ha dado a conocer la resolución del presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García (IU), mediante la que el organismo municipal ha otorgado el permiso y ha denunciado la forma en la que se ha dado. Además, el grupo municipal considera que la licencia comercial, que la empresa heredó de 3C Development, firma que hace una década iba a llevar a cabo un proyecto similar, ha expirado, ya que la última prórroga acababa el 25 de febrero y antes de esa fecha debía haber comenzado la actividad y, sin embargo, lo que va a iniciarse ahora es la obra.

El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, considera que Urbanismo “vuelve a perder las formas” e “incrementa la inseguridad jurídica dos días después del comunicado de los colegios profesionales” en el que estos vuelven a denunciar paralización en la concesión de permisos. A su juicio, se ha producido una “falta de transparencia” y “obscurantismo”, ya que la comisión municipal de licencias se reunió el 27 de febrero y no fue informada de la resolución, firmada el día 22 y enviada el 25. Fuentes ve esto “otra vuelta de tuerca más en el caos existente” en Urbanismo y compara lo sucedido con el permiso del tanatorio del cementerio de San Rafael. De todo esto, el PP responsabiliza a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y asegura que pedirá explicaciones en la próxima comisión.

“No se puede ir más lejos en aplicar el sectarismo en el Urbanismo en la ciudad con la resolución”, ha señalado esta mañana el concejal del PP Luis Martín, que piensa que esta resolución “ha colmado el vaso de agua de la utilización partidista, de una manera abrumadoramente preocupante”. Martín está convencido de que la licencia comercial que concedió la Junta hace una década “ha caducado porque queda sin efecto si no se inicia la actividad” y advierte de que la Junta ya avisó de que el desarrollo de los planes comerciales en la zona “podía suponer pérdida de funcionalidad de la A-431”. Además, Fuentes considera un “agravio alarmante” la rapidez con la que se ha concedido esta licencia cuando Urbanismo tardó tres años en culminar la innovación de Rabanales 21 para otra zona comercial. “¿Cómo se justifica una licencia en cuatro meses cuando la media es de dieciocho?", se pregunta Salvador Fuentes.

El PP ha recordado que el proyecto comercial recibió alegaciones de Comercio Córdoba y críticas de la Confederación de Empresarios de Córdoba.

RESPUESTA DE GARCÍA

El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García (IU), ha respondido al PP que el parque “ya estaba planificado en el PGOU como zona comercial y los propietarios tienen autorización de la Junta para llevar adelante el proyecto”, por lo que “lo ilegal sería no conceder licencia a algo reglado, que tiene todos los parabienes legales” y que, además, añade, no tiene nada que ver con Rabanales 21, donde se produjo una innovación de PGOU. A su juicio, “el PP se tiene que aclarar” y decir “si quiere que vengan industrias o no”. García piensa que el problema del PP es que “quiere construir una gran mentira”, que “Urbanismo no funciona”, pero asegura que si se comprara la cifra de las licencias concedidas en este mandato con las del anterior, “los datos caen por su propio peso”. García recuerda que el PP “se trajo a un supergerente que duró menos que un caramelo en la puerta de un colegio” y que “dejó la Gerencia como un solar y ahora hay que reconstruirlo”.

UN INFORME DICE QUE LA LICENCIA ESTÁ ACTIVA

Un informe de Comercio afirma que la licencia está activa, según consta en la resolución dictada por Urbanismo para conceder el permiso de actividad y obra a Mitiska Reim. Urbanismo responde en ese documento a las alegaciones presentadas por Comercio Córdoba y Retesa (empresa que promueve la zona comercial de Rabanales 21) para frenar la concesión. La resolución recuerda que la Junta concedió el 20 de febrero del 2009 licencia comercial a Firga y Construcciones, que es la propietaria de los terrenos, para una gran superficie minorista, que fue prorrogada y que expiraba definitivamente el 25 de febrero de este año. Sin embargo, la Dirección General de Comercio emitió el 28 de enero del 2019 una resolución en la que acuerda la inscripción en el Registro de Comerciantes de Andalucía del cambio de titularidad y la cesión de la licencia comercial a Global Megobrebi. Unos días antes, el 24 de enero del 2019, la Dirección General de Comercio de la Junta emitió otro informe en el que explica que “el mero transcurso del plazo establecido en la prórroga no deja sin efecto la licencia comercial”, sino que “ha de hacerse de forma expresa”. Por ello, Urbanismo concluye que “hasta tanto no se deje sin efecto, de forma expresa, la licencia comercial estará vigente”.

La conclusión de Urbanismo es que el proyecto técnico presentado se acomoda a la normativa urbanística contenida en el PGOU y al resto de normativa sectorial. Urbanismo también se refiere al acuerdo del Pleno mediante el que no se deben promover más innovaciones de PGOU que impliquen nuevas superficies comerciales y asegura que “no es de aplicación a los instrumentos de planeamiento definitivamente aprobados” en los que ya se prevea la implantación de una gran superficie minorista, como es el caso.

CONDICIONES IMPUESTAS

Urbanismo concede la licencia pero pone condiciones que deben cumplirse antes del inicio de la actividad. Además, la promotora tiene un año para presentar la documentación necesaria, que, además, debe tener para que puedan iniciarse las obras.

El solicitante de la licencia, Global Megobrebi, la pide para construir dos edificaciones divididas en ocho módulos y para modificar la zona de los aparcamientos de Leroy Merlin y Mac Donald’s y tendrá que cumplir una serie de medidas técnicas, entre ellas incrementar la insonorización del edificio y de las instalaciones exteriores. Antes de tener la licencia de utilización, la empresa deberá obtener permiso para reformar los aparcamientos y accesos a los comercios colindantes. Además, ha de que cumplir otras condiciones por las servidumbres aeronáuticas.