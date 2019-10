Urbanismo resuelve el 56% de las licencias prioritarias que estaban en espera en junio

La Gerencia de Urbanismo ha resuelto el 56% de las licencias consideradas prioritarias que estaban en espera al inicio del mandato, en el mes de junio. Según los datos ofrecidos hoy en el consejo rector del organismo municipal por su presidente, Salvador Fuentes, de los 1.311 expedientes calificados como prioritarios, los técnicos de Urbanismo han informado 734, es decir, el 56%, por lo que quedan pendientes 577. Los datos corresponden al trabajo realizado entre el 17 de junio y el 7 de octubre.

Dentro de esos 1.311 expedientes prioritarios, 977 eran los correspondientes a las licencias de obra, de ocupación o utilización y de actividad que se encontró el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos al llegar al Ayuntamiento el 17 de junio del 2019, y de esos 977, según la información facilitada hoy, se han resuelto 616, es decir, el 63%, y quedan pendientes 361. Dentro de esos expedientes prioritarios estaban también los calificados como previos a la tramitación de la licencia urbanística, que corresponden a alineaciones y rasantes, informaciones y certificaciones urbanísticas y calificaciones de viviendas protegidas, y sumaban 334, de los se han autorizado un total de 118, lo que supone el 35% de los mismos, por lo que quedan pendientes 216.

Al margen de todos estos expedientes prioritarios había otro paquete de 1.973 denominados como no prioritarios, que son los que necesitan declaración responsable y que permiten ejecutar la obra o ejercer la actividad sin necesidad de comprobación municipal previa, que se hace a posteriori. De esos 1.973, se han resuelto solo dos al haberse priorizado el resto. Teniendo en cuenta la totalidad de expedientes que había en junio, es decir, 3.284, el grado de ejecución total se sitúa en el 22%.

Los consejeros del PSOE habían vuelto a reclamar hoy los datos de las licencias para conocer las realmente resueltas en lo que va de mandato. IU, por su parte, ha solicitado también en varias ocasiones detalles del plan de choque que se está aplicando. El concejal socialista Manuel Torralbo se ha quejado de que faltan los datos de las licencias que han entrado entre junio y octubre para conocer realmente los permisos que hay en espera a día de hoy. Torralbo considera que la información facilitada no es suficiente y asegura que seguirá reclamándola. El concejal piensa que mientras no esté esa información no se pueden evaluar los resultados del plan de choque puesto en marcha en Urbanismo.

Según informa el Ayuntamiento, Fuentes ha explicado que su objetivo es que las solicitudes registradas a partir del 17 de junio se resuelvan en el plazo máximo de seis meses. Sus previsiones son que para ello se pongan en marcha las medidas contempladas en el plan de choque, entre ellas, la incorporación de más personal y medios técnicos.