Urbanismo avisa de que "no tocará el PGOU" pero sí actualizará su normativa

El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, durante la presentación del borrador de la nueva ordenanza de licencias que ha tenido lugar esta mañana en CECO, ha avanzado, al igual que su gerente, Luis Valdelomar, que el organismo municipal "no va a tocar el PGOU", pero sí actualizará su normativa. Además, durante ese mismo acto, Fuentes ha anunciado también que Urbanismo tiene en fase de borrador un documento que fija unos criterios de interpretación de la normativa urbanística. "Se acabó ya lo de interpretar cada uno a su manera", ha señalado Fuentes.

El plazo previsto por Urbanismo es que la propuesta para los dos tomos que se van a actualizar del PGOU esté redactadá en el primer semestre el 2020 para que inicie a partir de ahí la tramitación necesaria hasta su aprobación definitiva.

"El PGOU no se va a tocar pero sí a adaptar a los nuevos tiempos", ha expresado Fuentes. Por su parte, Valdelomar, que forma parte del comité de expertos que trabaja en la elaboración de la nueva ley urbanística de la Junta, la Ley Andaluza del Suelo, ha explicado que el PGOU del 2001 "no se ha desarrollado al 100% y eso garantiza un sistema operativo muy robusto", por lo que "no se va a tocar en los aspectos fundamentales". El PGOU de Córdoba tiene aún "su vigencia" y "mucho suelo desarrollado". Lo que se pretende ahora es "mejorar el PGOU, actualizarlo, reforzar su seguridad jurídica", según ha indicado. Hay que recordar que desde el 2001 se ha aprobado distinta normativa que hay que incorporar al documento, que es la que se va a actualizar. Además, Valdelomar afirma que "se va a abordar la interpretación del PGOU".

Valdelomar ha dejado claro que no es una "revisión", sino sólo una "modificación de la normativa". En este sentido, no se contempla, de momento, actuaciones en relación a las parcelaciones. No obstante, Fuentes ha asegurado que se verá si es posible y que serán "sensibles" a estudiar los asentamientos existentes en suelo no urbanizable, dejando fuera en cualquier caso Guadalvalle, que "no se puede salvar" por su inundabilidad.

Hay que recordar que durante mandatos anteriores el Pleno aprobó en un par de ocasiones el inicio de una modificación del PGOU. El Consejo del Movimiento Ciudadano ha reclamado en más de una ocasión ese paso para desproteger suelo de parcelaciones, por ejemplo en la Vega, e incorporar las que se pueda de terrenos no urbanizables.