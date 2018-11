Urbanismo asegura que seguir o no con la innovación de Cosmos "depende de distintos factores"

Continuar o no con la innovación del PGOU iniciada hace tres años para dejar claro que en el núcleo urbano no se pueda valorizar "depende de varios factores", entre ellos, "lo que diga la Junta" y "algunas cuestiones más que ya se valorarán en su momento". Así lo ha manifestado esta mañana el presidente de Urbanismo, Pedro García, tras informar de los temas que se abordarán en el próximo consejo rector de Urbanismo y en la comisión de licencias, y en relación a las declaraciones realizadas este fin de semana por el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, que no es partidario de proseguir con la innovación. García ve en el fondo de las palabras de Aumente "una cuestión electoral" y asevera que "no deja de ser una opinión más", de la que comparte una parte, mientras que "la otra está por ver".

El presidente de Urbanismo piensa que "hay una parte en la que lleva razón, que con los actuales informes y el plan general no es posible dar una licencia par valorizar", mientras que la otra, la de continuar con la innovación o no, aún está por decidir. En este sentido, Urbanismo está a la espera del informe que solicitó en agosto a Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para saber si considera necesaria la innovación. Hay que recordar que ya hubo otro informe de esa delegación de la Junta que dejaba en manos de Urbanismo la decisión, mientras que uno anterior de Salud la considera innecesaria.