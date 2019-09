Urbanismo asegura que intentará beneficiar al máximo de casas ilegales con la nueva norma

La Gerencia de Urbanismo tiene intención de beneficiar al máximo de viviendas ilegales con el nuevo decreto ley que ha aprobado la Junta y que ha entrado en vigor hoy. “Todo lo que sea modulable para que beneficie a los afectados, lo vamos a hacer dentro del interés general y del sentido común, y si me dejan una gatera, voy a aprovecharla, pero no a abusar de ella”. De esa manera se ha referido el presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, a las nuevas posibilidades que se abren, aunque, en algunos casos sigan siendo complejas. “Todo lo que pueda aprovecharse de este decreto para humanizar el urbanismo en Córdoba, lo vamos a hacer”, asegura.

El presidente de Urbanismo, que ha explicado junto al concejal Miguel Ángel Torrico los detalles del decreto, ha dejado claro que "las zonas con inundabilidad cierta son intocables", ya que “no se puede construir en zona inundable”. En ese caso está Guadalvalle, donde, como adelantó este periódico, hay viviendas que fueron precintadas tras las inundaciones del 2010 que están hoy de nuevo habitadas. “Guadalvalle no entra en el decreto, porque es imposible”, ha señalado, “es intocable”. Es más, ha vuelvo a recordar que no se quedará “de brazos cruzados” y “voy a obrar en consecuencia sin perseguir a nadie” y “a buscar soluciones alternativas a quien no tenga otro techo" a través de Vimcorsa o de Servicios Sociales. Eso sí, ha insistido en que "quien trafique con ese suelo, a sabiendas de que es inundable, voy a ir a por él”, en referencia a los que hayan vendido terrenos después de las riadas en la zona. En este sentido, reitera que aplicará allí un plan de inspección.

Las parcelaciones del entorno de Medina Azahara, la Sierra y el aeropuerto quedan excluidas

El presidente de Urbanismo ha dejado claro que fuera del ámbito del decreto se quedan las parcelaciones que están afectadas por “temas culturales, medioambientales o la inundabilidad”. Excluidas se quedan por tanto las parcelaciones protegidas del entorno de Medina Azahara, las de la Sierra y las del entorno del aeropuerto, aunque en las zonas protegidas e inundables hay algunas excepciones, como adelantó este periódico. En el caso de las parcelaciones que están en suelo de especial protección de la Vega, Urbanismo estudiará las salidas que tienen. “Vamos a intentar verlo porque hay una pequeña válvula de escape”, así como algunas de las que están en zona inundable, como Fontanar de Quintos, “que se puede salvar en parte”.

Fuentes ha dado cifras de las viviendas a las que afecta el decreto dentro de suelo urbano y urbanizable. En total, son 1.802 hectáreas con 44 parcelaciones y 8.700 casas. En Córdoba, en suelo urbano hay 376 hectáreas con 8 urbanizaciones y 1.900 viviendas; mientras que en terreno urbanizable hay 1.426 hectáreas con 36 núcleos y 6.800 casas. No ha dado datos de las edificaciones que están en suelo no urbanizable, que en el inventario de Urbanismo del 2014 son 4.419. El problema de estas últimas es que el 70% están en suelos protegidos o con riesgo. Fuentes tampoco ha facilitado la cifra concreta de las casas y parcelaciones que realmente se beneficiarán del decreto, aunque ha garantizado que serán “miles”. Urbanismo también analizará la situación de los 47 asentamientos que están en suelo no urbanizable y aparecen en el inventario del 2014, por lo que podrían incluirse en el PGOU si cumplen los requisitos (que la mayoría no lo hacen). “Son singulares, requieren una innovación y si cumplen los requisitos, se pueden sumar", ha señalado.

En el listado facilitado por Fuentes, en suelo urbano están El Sol, Valenzoneja, Santa Clara, Higuerón Bajo, El Cruce, Cuevas de Altázar, Santo Domingo y Encinares de Alcolea. Además, en suelo urbanizable se encuentran Porrillas, Quemadas Altas Este, Quemadas Altas Oeste, Quemadas Bajas Sur, Quemadas Bajas Norte, Quemadillas, Campiñuela Norte, Campiñuela Sur, La Colina, Doña Manuela, Torreblanca, Huerta San Luis-Casilla, Cortijo El Alcaide, La Forja, Castillo de la Albaida, El Castillo, Fontanar de Quintos, La Barquera Sur, La Barquera Norte, Cortijo El Rubio, La Gorgoja-El Marroquil, El Alamillo Norte, El Alamillo Sur, Ribera Baja, Montón de la Tierra, Los Girasoles, Carretera de Encinarejo, 5, La Rabada, Carretera de Encinarejo, 4,5, Arroyo de Ochavillo, Majaneque Este, Higuerón Oeste, Higuerón Este, Santa Marta, El Arenal y El Cañuelo.

Para el PP el decreto es "un avance considerable"

Fuentes asegura que el decreto es “un avance considerable” y “humaniza el ordenamiento urbano en la ciudad por la precaria situación que tienen los asentamientos”. Además, estima que "clarifica" la aplicación del AFO, que hasta ahora era "ambiguo" e incluye a todo tipo de edificaciones y suelo, tanto aisladas y en asentamientos, y tanto de terrenos urbanos, urbanizables y no urbanizables. “Se trata de dar soluciones a las personas y no a las piedras”, ha manifestado.

En cuanto a las parcelaciones que ya llevan años en proceso de legalización, Fuentes asegura que se sentará con sus representantes para analizar la situación y ver qué les interesa más, aunque aconseja que inscriban las casas en el Registro.

Por su parte, Miguel Ángel Torrico ha asegurado que “el PP y el Gobierno de Juanma Moreno -el presidente de la Junta- es quien ha puesto el principio de la solución que afecta a miles de familias, porque no hablamos de ladrillos sino de personas”. Esta norma “pone fin a años de caos jurídico”, “simplifica el proceso”, y aunque "no legaliza" ni es una amnistía, permite la inscripción en el Registro de la Propiedad y los servicios básicos. A su juicio, la solución que tardaba 9 años, ahora podrá llegar en “12 y 18 meses”.

Fuentes, que también es responsable de Hacienda en el Ayuntamiento, ha anunciado que las ordenanzas fiscales contendrán rebajas en la tasa que se aplica al AFO que pasará del 3% del presupuesto de ejecución a un 2% cuando es a instancia del propietario, y del 6% al 4% cuando es de oficio por la administración.