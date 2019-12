Urbanismo anuncia que demolerá 14 viviendas ilegales situadas junto al río en Guadalvalle

La Gerencia de Urbanismo actuará en las viviendas ilegales situadas junto al río y con riesgo de inundación en Guadalvalle. Esa actuación consistirá en la demolición, según ha asegurado este lunes el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, que este fin de semana visitó la zona junto con el alcalde, José María Bellido, y otros concejales, ante la crecida que ha experimentado el Guadalquivir con el temporal del fin de semana.

Sus previsiones son "empezar a hablar con los afectados en enero" y actuar de manera más urgente en una de las viviendas, donde reside una familia con dos niñas. Fuentes ha explicado que "hay que llegar a un acuerdo" con esa familia y buscar una vivienda alternativa, y "después meto la máquina", en referencia al derribo. Se trata de una de las viviendas que en las inundaciones de hace casi una década fueron precintadas y que, como adelantó este periódico, han sido ocupadas de nuevo. En ella el agua alcanzó este fin de semana "una cuarta". Fuentes ha asegurado que "si hay un nuevo temporal", la situación para esa vivienda será "muy delicada".

Fuentes ha indicado que en Guadalvalle hay "una situación muy preocupante" y, al igual que en el caso de la vivienda que necesita una intervención más urgente, la intención de Urbanismo es "buscar un acuerdo con los demás" residentes y "hacer lo mismo". La idea es "demoler todo lo que hay allí porque si no, se repite la historia", señala en referencia a las 14 viviendas. "Es insostenible", asevera, que los que viven en esas 14 casas "estén toda la noche pendientes del agua". Aunque "del sábado al domingo ha habido una bajada muy importante del agua en el río, advierte de que "hay que actuar en la zona de urgencia". Fuentes recuerda que "en la zona dos familias fueron desalojadas y afortunadamente no ha pasado nada, pero no es cuestión de que nos crucemos de brazos".